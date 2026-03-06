TFF, önümüzdeki sezonun başlangıç tarihini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-27 sezonunun 14 Ağustos 2026 tarihinde başlayacağını açıkladı.

TFF'nin açıklamasına göre, Trendyol Süper Lig 14, 15, 16, 17 Ağustos 2026 tarihlerinde; Trendyol 1. Lig ise 7, 8, 9, 10 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’de ise ilk müsabakalar 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak.

Sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.

KUPADA ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ HAFTAYA BELLİ OLACAK

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmelerini ve yarı finaldeki muhtemel eşleşmeleri belirleyecek kura çekimi ise 11 Mart 2026 Çarşamba günü saat 14.00'te İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda yapılacak.