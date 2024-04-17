TFF seçimlerinde ilk başkan adayı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nda 18 Temmuz'da yapılması planlanan başkanlık seçimlerinde ilk aday Servet Yardımcı oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın tarihlerini göz önüne alarak 18 Temmuz'da seçime gidecek. Seçim tarihinin öne çekilip çekilmeyeceği tartışmaları sürerken, başkan adayları da merak konusu oldu.

Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, adaylığı konusunda henüz net bir açıklama yapmamışken, başkanlık için ilk aday belli oldu.

İLK ADAY SERVET YARDIMCI OLDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun sosyal medyada yaptığı paylaşıma göre, Servet Yardımcı başkanlık seçimlerinde aday olacak.

Haberin detaylarında ise Cemil Kazancı'nın TFF Yönetim Kurulu'nda 'Başkanvekili' olarak Yardımcı'nın listesinde yer alabileceği belirtiliyor.

🚨 Servet Yardımcı TFF seçimlerinde aday olma kararı aldı.



• Cemil Kazancı ise TFF Yönetim Kurulu'nda 'Başkanvekili' olarak Servet Yardımcı'nın listesinde yer alabilir. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) April 16, 2024

Servet Yardımcı

SERVET YARDIMCI KİMDİR?

26 Aralık 1957'de Rize'de doğan Yardımcı, amatör olarak futbol oynadı. Bir dönem Çaykur Rizespor'da yöneticilik yaptı. İlk kez 2008 yılında, Hasan Doğan'ın listesinden Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuruluna girdi.

Mahmut Özgener döneminde Başkan Vekili oldu. Daha sonra Mehmet Ali Aydınlar yönetiminde yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam etti. 2012'de başlayan Yıldırım Demirören dönemiyle 1. Başkan Vekili oldu ve Nihat Özdemir yönetiminde de bu görevini sürdürdü. Yardımcı, TFF'nin FIFA ve UEFA ile ilişkilerini yürütmektedir.