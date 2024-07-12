TFF seçimlerine yine iktidar müdahale etti: Bozuk düzenin kullanışlı kuklaları

Siyaset futbolu istediği gibi dizayn ediyor. İddialara göre Servet Yardımcı AKP’nin baskılarıyla TFF Başkanlığı adaylığından çekildi. Yardımcı ‘kirli yapı’ vurgusu yaparak bu iddiaları üstü kapalı da olsa doğruladı.

Yunis ALAÇAM

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 18 Temmuz’da gerçekleştirilecek seçimi öncesi yine siyasetten müdahale geldi. Daha önce aday olduğunu açıklayan Servet Yardımcı dün iktidarın müdahelesi sonrası adaylığını geri çekti. Yardımcı yaptığı açıklamada adaylığını geri çekmesinde ‘kirli yapının’ rol oynadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

‘KİRLİ YAPI’ VURGUSU

‘‘TFF’nin 18 Temmuz 2024 tarihinde olağanüstü seçim kararı almasının ardından, Türk futbolunda ve UEFA yönetiminde elde ettiğim bilgi ve deneyimleri, futbolumuzda temiz, şeffaf ve kurumsal bir yapı kurulması için seferber etmek amacıyla başkanlığa aday olmaya karar verdim. TFF başkanlığına adaylığımı açıklamamın ardından, malum kirli yapı tarafından mevcut sistemin devam edebilmesi adına başlatılan kumpas, Rizeli Yardımcı ailesinin ve benimle birlikte yola çıkan insanların geçmişiyle ve ahlâkıyla asla bağdaşmayacak şekilde, yalanlarla, iftiralarla, kumpaslarla, şahsımı, ailemi, onurumu, haysiyetimi, itibarımı, hedef almaktadır. Sahip olduğum aile terbiyem, edebim, yetiştirilme şeklim, böyle kirli bir düzenin karşısında durmama, bana inanan, benimle birlikte yola çıkan insanların da kumpaslarla karşı karşıya kalmasına asla izin vermez.’’

Yardımcı’nın adaylığını geri çekmesiyle ilgili Oda TV’de yer alan iddiaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Servet Yardımcı’ya adaylıktan çekilmesi yönünde baskı yaptı. Yardımcı’nın açıklamasında yaptığı kumpas vurgusu da bu iddiaları güçlendirdi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Bu gelişmelerin ardından aday sayısı ikiye indi. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu’nun adaylıkları sürüyor. Adı birçok skandala karışan ve ‘tarihin en kötü federasyon başkanı’ olarak nitelendirilen Büyükekşi’nin başkanlığına kesin gözüyle bakılıyor. Özellikle siyasetin bu müdahalesi sonrası Büyükekşi’nin yeniden başkan seçilme olasılığı kuvvetlenirken futbolseverler bu duruma büyük tepki gösterdi.

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada kendisinin sürece hiçbir dahli olmadığını söyledi. Bak açıklamasında, ‘‘Bu süreçte ne kimseyi aradım ne de konuştum. Özellikle TFF seçimiyle herhangi bir aday lehinde ya da aleyhinde bir diyaloğa girmemeye özen gösterdim. İddialar gerçek değil. Sizin ve kamuoyunun bilmesini isterim’’ diye konuştu.