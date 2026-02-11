TFF, Süper Lig'den 10 kulübü PFDK'ya sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de mücadele eden 10 kulübün Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiğini duyurdu.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre; çeşitli sebeplerden dolayı Başakşehir, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Kayserispor, Kocaelispor, Samsunspor ve Trabzonspor'u disipline sevk etti.

Kulüpler dışında Gaziantep FK forması giyen Drissa Camara, kural dışı hareketten tedbiren PFDK'ye sevk edildi.

TFF'nin Süper Lig'e dair duyurusunda şunlar yer aldı:

1- SAMSUNSPOR A.Ş. Kulübü’nün 07.02.2026 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 07.02.2026 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- İKAS EYÜPSPOR Kulübü’nün 08.02.2026 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ’nün 08.02.2026 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü’nün 08.02.2026 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 08.02.2026 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 08.02.2026 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübü’nün 09.02.2026 tarihinde oynanan ZECORNER KAYSERİSPOR-KOCAELİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- KOCAELİSPOR Kulübü’nün 09.02.2026 tarihinde oynanan ZECORNER KAYSERİSPOR-KOCAELİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. futbolcusu DRISSA CAMARA’nın 09.02.2026 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 10.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 09.02.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.