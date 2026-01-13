Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

TFF Tahkim Kurulu, 57 futbolcunun men cezasını onadı

TFF bahis soruşturması kapsamında kurula sevk edilen 57 futbolcuya verilen 3 ila 9 ay cezayı onayladı.

Güncel
  • 13.01.2026 22:46
  • Giriş: 13.01.2026 22:46
  • Güncelleme: 13.01.2026 22:52
Kaynak: AA
TFF Tahkim Kurulu, 57 futbolcunun men cezasını onadı
Fotoğraf: AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 57 futbolcuya verilen 3 ila 9 ay hak mahrumiyeti cezalarını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, bahis eylemi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 ila 9 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan 57 futbolcunun itirazının reddedildiği belirtildi.

Hak mahrumiyeti alan futbolcular şöyle:

TFF Tahkim Kurulu'nun 13 Ocak 2026 tarihli karar metninde adı geçen tüm futbolcuların listesi aşağıdadır:

  • İsmail Güner
  • Kaan Atakan
  • Kaan Ün
  • Kaan Yıldırım
  • Kerem Yaşa
  • Korkmazcan Dernek
  • Kürşat Babamoğlu
  • Mehmet Aydın
  • Mehmet Can Kocabaş
  • Mehmet Çetin
  • Mehmet Kaan Gündüz
  • Mehmet Küçükdurmuş
  • Mehmet Turan Karamahmut
  • Mert Efe Çölbeyi
  • Mert Korkmaz
  • Muhammed Enes Salik
  • Muhammed Eren Türkmen
  • Muhammed Halit Birçerpanlı
  • Muhammed Mustafa Yıldırım
  • Muhammed Samed Karakoç
  • Muhammet Furkan Kılıç
  • Muhammet Özkan
  • Murat Elkatmış
  • Murat Şenel
  • Musa Gürel
  • Musa Yüksel
  • Mustafa Aköz
  • Mustafa Köroğlu
  • Muzaffer Cem Kablan
  • Mücahit Aslan
  • Mümin Uyar
  • Necati Bilgiç
  • Necmican Cebeci
  • Nevzat Gezer
  • Nihat Koç
  • Nimet Kayaalp
  • Ogün Er
  • Oğuzhan Dertli
  • Tayfun Çulha
  • Tayfun İkiz
  • Tufan Kelleci
  • Tugay Gündem
  • Tunahan Demir
  • Tunahan Güngör
  • Uğurcan İkikardeş
  • Umut Karataş
  • Utku Öztürk
  • Vedat Böyükgül
  • Yasin Dülger
  • Yasin Yiğit Berber
  • Yavuz Selim Taşer
  • Yunus Emre Kobya
  • Yunus Emre Köse
  • Yusuf Ali Çakır
  • Yusuf Delen
  • Yusuf Mert Tunç
  • Ziyahan Erbaşı
BirGün'e Abone Ol