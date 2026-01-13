TFF Tahkim Kurulu, 57 futbolcunun men cezasını onadı
TFF bahis soruşturması kapsamında kurula sevk edilen 57 futbolcuya verilen 3 ila 9 ay cezayı onayladı.
Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 57 futbolcuya verilen 3 ila 9 ay hak mahrumiyeti cezalarını onadı.
TFF'den yapılan açıklamada, bahis eylemi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 ila 9 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan 57 futbolcunun itirazının reddedildiği belirtildi.
Hak mahrumiyeti alan futbolcular şöyle:
TFF Tahkim Kurulu'nun 13 Ocak 2026 tarihli karar metninde adı geçen tüm futbolcuların listesi aşağıdadır:
- İsmail Güner
- Kaan Atakan
- Kaan Ün
- Kaan Yıldırım
- Kerem Yaşa
- Korkmazcan Dernek
- Kürşat Babamoğlu
- Mehmet Aydın
- Mehmet Can Kocabaş
- Mehmet Çetin
- Mehmet Kaan Gündüz
- Mehmet Küçükdurmuş
- Mehmet Turan Karamahmut
- Mert Efe Çölbeyi
- Mert Korkmaz
- Muhammed Enes Salik
- Muhammed Eren Türkmen
- Muhammed Halit Birçerpanlı
- Muhammed Mustafa Yıldırım
- Muhammed Samed Karakoç
- Muhammet Furkan Kılıç
- Muhammet Özkan
- Murat Elkatmış
- Murat Şenel
- Musa Gürel
- Musa Yüksel
- Mustafa Aköz
- Mustafa Köroğlu
- Muzaffer Cem Kablan
- Mücahit Aslan
- Mümin Uyar
- Necati Bilgiç
- Necmican Cebeci
- Nevzat Gezer
- Nihat Koç
- Nimet Kayaalp
- Ogün Er
- Oğuzhan Dertli
- Tayfun Çulha
- Tayfun İkiz
- Tufan Kelleci
- Tugay Gündem
- Tunahan Demir
- Tunahan Güngör
- Uğurcan İkikardeş
- Umut Karataş
- Utku Öztürk
- Vedat Böyükgül
- Yasin Dülger
- Yasin Yiğit Berber
- Yavuz Selim Taşer
- Yunus Emre Kobya
- Yunus Emre Köse
- Yusuf Ali Çakır
- Yusuf Delen
- Yusuf Mert Tunç
- Ziyahan Erbaşı