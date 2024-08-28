Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

TFF Tahkim Kurulu, Göztepe'nin 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Göztepe'ye verilen 2 maç saha kapatma cezasını 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezasına çevirdi.

Ajans Haberleri
  • 28.08.2024 23:54
  • Giriş: 28.08.2024 23:54
  • Güncelleme: 28.08.2024 23:54
Kaynak: AA
TFF Tahkim Kurulu, Göztepe'nin 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamada, Tahkim Kurulunun İzmir ekibinin Fenerbahçe maçının ardından aldığı 2 maçlık saha kapatma cezasını, 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezasına çevirdiği belirtildi.

Açıklamada sarı-kırmızılı kulübe verilen 90 bin liralık para cezasında değişikliğe gidilmediği de bildirildi.

BirGün'e Abone Ol