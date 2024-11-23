TFF Temsilciler Kurulu, Yeni Klasman Temsilci Semineri düzenledi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu tarafından düzenlenen Yeni Klasman Temsilci Semineri sona erdi.

Riva'da klasman temsilci aday kurs ve sınavlarında başarılı olan adayların katılımıyla düzenlenen seminere TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz ile Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural, kurul üyeleri ve temsilciler katıldı.

Seminerde konuşan Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Hepinizin futbol ve spor kültürü geçmişiniz var. Federasyonumuzu ve ülkemizi en üst düzey şekilde temsil edeceksiniz. Önemli işler yapacağımıza tüm kalbimle inanıyorum. Hepinizin geçmişi, CV'si maşallah onurlu ve gururlu vazifelerle dolu. Bu manada da yoğun çalışmaları için Temsilciler Kurulumuza tekrar teşekkür ediyorum. Kulüp başkanlığından geldiğim için o statlarda neler olduğunu çok iyi bilenlerdenim. Sizden ricamız gördüklerinizi adaletli şekilde yazmanız. Önemli ayrıntıları asla atlamadan, kimseye haksızlık yapmadan raporunuzu hazırlayın. Hiçbir takımın hakkı ne bize geçsin ne başka bir takıma geçsin. Hepinizin bunu yapacak bilgi, kabiliyet ve kalitede olduğunuzu görüyoruz, biliyoruz. Sizlere inanıyoruz, güveniyoruz. Çok güzel sezonlar geçireceğinize inanıyoruz."

Mecnun Otyakmaz, UEFA delegelerinin Temsilciler Kurulu'nda görev yapan temsilciler arasından seçileceğini de açıkladı.

Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural, zorlu sınav ve değerlendirme maratonunun ardından yapılan sıralamada yeni klasman temsilci kadrosuna geçenleri tebrik ederek, "Hepinize seminerde ve görev alacağınız müsabakalarda şimdiden başarılar diliyorum. Temsilcilerimiz büyük gayret ve özveriyle çalışmaktadır. 2024-25 futbol sezonu ilk 12. haftasında oynanan 906 profesyonel lig ve kupa müsabakalarında 1828 temsilci görevlendirmesi yaptık. Federasyon başkanımızın da talimatları doğrultusunda temsilci raporları objektif ve olduğu gibi yazılmaktadır. Sayın başkanımıza ve federasyon yönetimimize bizlere verdikleri destek için şükranlarımızı arz ediyoruz. Söz verdiğimiz gibi raporlar namusumuzdur. Bu yolda çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Seminerde sırasıyla, TFF Temsilci İşleri Müdür Yardımcısı Sadık Yıldırım "Futbol Yönetim Sistemi Giriş, Formlar, Raporlama Yöntemi ve İdari Konular", TFF Hukuk Müşavirliği'nden Disiplin Müfettişi Avukat Hakan Furkan Tarman "Disiplin Talimatı ve Temsilci Raporları ile İlgili Bilgilendirme", TFF Akreditasyon Müdürü Yahya Bolun "Akreditasyon Sistemi", TFF Temsilci İşleri Koordinatörü Baki Şahin "Medya Talimatı ve Rapora Aktarımı, Statü ve Talimatlar ile İlgili Bilgilendirme", Klasman Temsilci Aydın Balkanlı "Müsabakaya Hazırlık, Organizasyon Güvenlik ve Eşgüdüm Toplantısı" ve Temsilciler Kurulu Üyesi Haydar Özdemir ise "Tecrübe Paylaşımı" konularında sunum yaptı.

TFF Temsilciler Kurulu Yeni Klasman Temsilci Semineri yazılı sınavın ardından Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural'ın kapanış konuşmasıyla sona erdi.