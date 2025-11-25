TFF transfer statüsünü değiştirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2. ve 3. Lig müsabakaları statüsünde değişiklik yapma kararı aldığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, amatör futbolcular için belirlenen birinci transfer ve tescil döneminin yurt içi transfer ile sınırlı olmak üzere 19 Aralık tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

A TAKIM LİSTELERİ REVİZE EDİLECEK

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bu doğrultuda statülerde belirlenen oyuncu uygunlukları ve yaş kontenjanlarına uygun olarak transfer ettikleri amatör futbolcuları müsabakalarda oynatabilmek için TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerine A Takım listelerini revize etme hakkı sağlanmıştır. Bununla birlikte TFF 3. Lig'de olduğu gibi TFF 2. Lig de de amatör futbolcuların müsabakalarda oynatılmasına izin verilmiştir."