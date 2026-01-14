TFF, VAR hakemlerini açıkladı

Türkiye Kupası’nda grup karşılaşmaları bugün oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), günün maçlarında görev yapacak Video Yardımcı Hakemleri (VAR) ve AVAR’ları duyurdu.

TFF’nin açıklamasına göre bugün oynanacak karşılaşmalarda VAR görevini üstlenecek isimler şu şekilde:

Aliağa FK ile Samsunspor arasındaki mücadelede VAR hakemi Efe Tanrıverdi olurken, AVAR görevini Hüseyin Aylak yapacak.

Antalyaspor-Gençlerbirliği karşılaşmasında VAR odasında Adnan Deniz Kayatepe yer alacak. Bu maçta AVAR olarak Mehmet Emin Tuğral görev yapacak.

İstanbulspor ile Trabzonspor’un karşı karşıya geleceği müsabakada VAR hakemi Sinan Dereci olurken, AVAR olarak Mehmet Kısal belirlendi.

Beyoğlu Yeni Çarşı ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmada ise VAR görevini Özer Özden üstlenecek. Bu maçın AVAR hakemi Mustafa Savranlar olacak.