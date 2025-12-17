TFF ve Katar Futbol Federasyonu arasında iş birliği

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Katar Futbol Federasyonu arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen törende, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Katar Futbol Federasyonu Başkanı Jassim bin Rashid Al Buainain, iki ülke futbolu arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan anlaşmaya imza attı.

İmza törenine TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA ve UEFA İlişkileri, Dış İlişkiler ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ile TFF Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları da katıldı.

PROJELER HAYATA GEÇİRİLECEK

Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İş birliği anlaşması kapsamında; futbolu ilgilendiren tüm alanlarda iki federasyonun ortak çalışmalar yürütmesi, karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında bulunması ve ortak projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Anlaşma ile birlikte, federasyonlar arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor."