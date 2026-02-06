TFF ve Süper Lig kulüplerinden Harda Kaçmaz için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Süper Lig kulüpleri, Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma sırasında tribünden düşüp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Harda Kaçmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda şu ifadeler kullandı:

"Türkiye Kupası'nda grup aşamasının 3. haftasında bugün oynanan Kocaelispor-Beşiktaş maçında, tribünden düşerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum taraftara Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Kocaelispor camiasına başsağlığı dileriz."

BEŞİKTAŞ'IN MESAJI

Beşiktaş Kulübünün yayımladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Kocaelispor maçı sırasında tribünden düşerek ağır yaralanan Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Harda Kaçmaz'a Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, tüm Kocaelispor ve spor camiasına başsağlığı diliyoruz."

Fenerbahçe Kulübünden yapılan paylaşımda, "Yaşadığı talihsiz kaza sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz'ın vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve Kocaelispor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Kulübü, yayımladığı mesajda, "Talihsiz bir kaza sonucunda hayatını kaybeden Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz'a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm Kocaelispor camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerini paylaştı.

TRABZONSPOR'UN MESAJI

Trabzonspor Kulübünün başsağlığı mesajında ise şunlar kaydedildi:

"Kocaelispor-Beşiktaş karşılaşmasında tribünden düşerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Kocaelispor camiasına başsağlığı diliyoruz."

Birçok Süper Lig kulübü de sosyal medya hesaplarından Kaçmaz'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.