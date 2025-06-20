TFF, Vincenzo Montella'nın 51. yaş gününü kutladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın 51. yaş gününü kutladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva Tesisleri'ndeki kutlamaya federasyon başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş, Mevlüt Aktan, Mustafa Temel Bozbağ ve Fazlı Çilingir de katıldı.

Montella, kutlamada federasyon yöneticileriyle birlikte kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını kesti. Hacıosmanoğlu da İtalyan teknik adama yeni yaşında sağlık ve mutluluk diledi.