TFF, Yasin Kol için kararını verdi

Süper Lig’de Fenerbahçe’nin, Beşiktaş’ı 90+11. dakikada gelen penaltı golüyle 1-0 mağlup ettiği derbinin ardından hakem tartışmaları sürüyor.

Siyah-beyazlı kulüpte başkan Serdal Adalı, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalarda Merkez Hakem Kurulu’nu sert sözlerle eleştirmişti. Adalı, özellikle VAR atamalarına tepki göstererek mevcut yapının değişmesi gerektiğini dile getirmişti.

"İYİ NOT VERİLDİ"

Tartışmalar devam ederken, Türkiye Futbol Federasyonu cephesine ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. HT Spor’da yer alan habere göre federasyon kaynakları, derbinin hakemi Yasin Kol’un performansına “iyi” not verileceğini ifade etti.

Haberde, uzatma dakikalarında verilen penaltı pozisyonuna ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. Pozisyonda ilk temasın ceza sahası dışında başladığı ancak müdahalenin içeride devam ettiği belirtilirken, IFAB kurallarına göre bu tür durumlarda penaltı kararı verilmesinin doğru olduğu aktarıldı.

"GENEL YÖNETİMİ OLUMLU"

Ayrıca TFF bünyesinde görev yapan yabancı hakem danışmanlarının da söz konusu pozisyonu penaltı olarak değerlendirdiği ve Yasin Kol’un genel yönetimini olumlu bulduğu ifade edildi.

Derbide verilen kararlar kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, federasyon cephesinden resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.