TFF’den kulüplere 'bahis reklamı' talimatı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 7 Ocak Çarşamba sabahı tüm profesyonel kulüplere resmi bir yazı göndererek, yasal bahis sitelerine ait reklam ve tanıtım materyallerine yönelik yeni bir uygulamayı devreye soktu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından tebliğ edilen “yürütmenin durdurulması” kararı doğrultusunda hareket edildiği belirtilen yazıda, Türkiye’de faaliyet gösteren bahis sitelerine ait tüm reklam ve pazarlama faaliyetlerine ikinci bir bildirime kadar izin verilmeyeceği ifade edildi.

“SİYAH STİCKER İLE KAPATIN” TALİMATI

Türkiye Gazetesi spor yazarı Tahir Kum’un aktardığına göre, TFF kulüplerden stadyum içi ve çevresinde yer alan yasal bahis reklamlarının tamamının siyah sticker ile kapatılmasını istedi. Uygulamanın, kulüplerin ev sahibi olduğu ilk müsabakaya kadar tamamlanması gerektiği vurgulandı.

Federasyon yazısında, talimata uymayan kulüplerin TFF tarafından görevlendirilen temsilciler aracılığıyla raporlanacağı da açıkça belirtildi.

Talimatın ardından TFF’nin resmi internet sitesinde yer alan yasal bahis şirketlerine ait lig isim sponsorluklarının da tek tek kaldırılması dikkat çekti. Bu adım, federasyonun bahisle ilgili süreçte kapsamlı bir geri çekilme politikası izlediği şeklinde yorumlandı.

BAHİS SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Öte yandan TFF bünyesinde yürütülen bahis soruşturmasının genişleyerek devam ettiği belirtiliyor. Daha önce hakemler, futbolcular, gözlemciler ve temsilcilerle ilgili adımlar atılırken, bahis oynadığı tespit edilen teknik direktörlere ilişkin isimlerin bu hafta içinde açıklanmasının beklendiği ifade ediliyor.