TFF’den Mircea Lucescu kararı: Tüm maçlarda saygı duruşu

Türkiye Futbol Federasyonu, hayatını kaybeden Mircea Lucescu için 8-13 Nisan tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel lig maçlarında 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını duyurdu.

Spor
  • 08.04.2026 12:28
  • Giriş: 08.04.2026 12:28
  • Güncelleme: 08.04.2026 12:32
Kaynak: Spor Servisi
TFF’den Mircea Lucescu kararı: Tüm maçlarda saygı duruşu
Türk futbolunun yakından tanıdığı isimlerden Mircea Lucescu’nun ölümünün ardından Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçti.

Federasyondan yapılan açıklamada, 8-13 Nisan 2026 tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel lig maçları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı bildirildi.

SİYAH BANTLA ÇIKILABİLECEK

Açıklamada ayrıca kulüplerin tercih etmeleri halinde maçlara siyah kol bandı ile çıkabileceği ifade edildi.

Uzun yıllar Türk futboluna damga vuran ve hem A Milli Takım hem de kulüp takımları düzeyinde önemli izler bırakan Lucescu’nun ölümü, spor camiasında geniş yankı uyandırmıştı. TFF’nin aldığı bu karar, deneyimli teknik adama duyulan saygının bir yansıması olarak değerlendirildi.

