TFF’den Mircea Lucescu kararı: Tüm maçlarda saygı duruşu

Türk futbolunun yakından tanıdığı isimlerden Mircea Lucescu’nun ölümünün ardından Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçti.

Federasyondan yapılan açıklamada, 8-13 Nisan 2026 tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel lig maçları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı bildirildi.

SİYAH BANTLA ÇIKILABİLECEK

Açıklamada ayrıca kulüplerin tercih etmeleri halinde maçlara siyah kol bandı ile çıkabileceği ifade edildi.

Uzun yıllar Türk futboluna damga vuran ve hem A Milli Takım hem de kulüp takımları düzeyinde önemli izler bırakan Lucescu’nun ölümü, spor camiasında geniş yankı uyandırmıştı. TFF’nin aldığı bu karar, deneyimli teknik adama duyulan saygının bir yansıması olarak değerlendirildi.