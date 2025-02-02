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TFF’den Ogün Altıparmak için başsağlığı mesajı

Ajans Haberleri
  • 02.02.2025 13:41
  • Giriş: 02.02.2025 13:41
  • Güncelleme: 02.02.2025 13:41
Kaynak: İHA
TFF’den Ogün Altıparmak için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 85 yaşında hayatını kaybeden eski milli futbolcu Ogün Altıparmak için başsağlığı mesajı paylaştı.

TFF’den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski oyuncusu Ogün Altıparmak’ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Ogün Altıparmak’a Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Fenerbahçe olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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