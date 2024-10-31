TFF’den sağduyu çağrısı

Spor Servisi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray-Beşiktaş arasında oynanan derbi sonrası yaşanan gerilimle ilgili açıklamada bulundu. TFF Yönetim Kurulu'nun futbolun sorunlarını çözmek adına iyi niyetli bir yaklaşım içinde olduğuna dikkati çeken açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunda adil, şeffaf ve herkese eşit mesafede bir yönetim olacağımızı ve tüm gücümüzle bunun için samimiyetle çalışacağımızı söyledik. Bizler bu yolu yürümekte kararlıyız. Ancak bu yolu yürürken tek başımıza değil, tüm futbol ailesinin paydaşlarıyla el ele vererek sorumluluk ve yükümlülük bilinci içerisinde yürümemiz gerektiğine inanıyoruz."