TFF’den yayın geliri dağıtımında değişiklik: “Şampiyonlar Payı” kaldırılıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig yayın gelirlerinin paylaşımında önemli bir değişikliğe gitme kararı aldı.

TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, geçmişte şampiyonluk yaşamış kulüplere verilen “Şampiyonlar Payı” uygulaması bu sezonun ardından sona erecek.

Mevcut sistemde yayın gelirinin yüzde 11’ine karşılık gelen bu pay, geçmiş yıllarda şampiyonluk yaşayan altı kulüp arasında şampiyonluk sayılarına göre dağıtılıyordu.

Yeni düzenlemeyle birlikte söz konusu pay, gelecek sezondan itibaren ligde yer alan tüm kulüpler arasında eşit şekilde paylaşılacak.

EŞİT DAĞITILAN PAY ARTACAK

Süper Lig’de yayın gelirleri bugüne kadar belirli kriterlere göre dağıtılıyordu. TFF ve alt lig paylarının ayrılmasının ardından kalan gelirin yüzde 37’si tüm kulüplere “katılım payı” olarak eşit şekilde veriliyordu.

Gelirin yüzde 46’sı takımların ligdeki performansına göre, yani galibiyet ve beraberlik sayıları dikkate alınarak paylaştırılıyordu.

Yüzde 11’lik bölüm ise geçmişte şampiyonluk yaşayan kulüpler arasında şampiyonluk sayısına göre dağıtılırken, yüzde 6’lık kısım ligi ilk 6 sırada bitiren takımlar arasında derecelerine göre pay ediliyordu.

AMAÇ DENGE SAĞLAMAK

Yeni düzenlemeyle birlikte yüzde 11’lik “Şampiyonlar Payı” da tüm kulüplere eşit şekilde dağıtılacak. Böylece Süper Lig yayın gelirinin toplam yüzde 48’i ligde yer alan tüm takımlar arasında eşit biçimde paylaştırılmış olacak.

TFF’nin aldığı bu kararın, kulüpler arasındaki gelir dağılımını daha dengeli hale getirmeyi amaçladığı belirtiliyor.