TFF’nin çok konuşulan paylaşımının perde arkası ortaya çıktı

Süper Lig’de Galatasaray’ın Konyaspor’a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından yaşanan hakem tartışmaları gündemdeki sıcaklığını koruyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) cephesinden gelen dikkat çekici sosyal medya paylaşımının perde arkası da ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı kulübün maç sonrası Merkez Hakem Kurulu ve TFF’yi hedef alan açıklamalarının ardından federasyonun resmi hesabından yapılan “Futbol ayak oyunu değil, bir spordur.” paylaşımı kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

NOW Spor’da konuşan Ersin Düzen’in aktardığı bilgilere göre, söz konusu paylaşımın doğrudan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun talimatıyla yapıldığı öne sürüldü.

İddiaya göre paylaşım, TFF yönetim kurulunun bilgisi dışında, tek cümlelik bir mesaj olarak iletişim birimi aracılığıyla yayımlandı.

"HACIOSMANOĞLU ÇOK SİNİRLENDİ"

Hacıosmanoğlu’nun geçirdiği rahatsızlık sonrası hastanede ziyaretine gelen Dursun Özbek ile son derece dostane bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede, ligin kritik virajında kulüplerin daha yapıcı bir dil kullanması gerektiği yönünde sözlü bir mutabakat oluştuğu ifade edildi.

"ATMOSFER BOZULDU"

Ancak Konyaspor maçının ardından önce Okan Buruk’un, ardından Galatasaray Kulübü’nün sert açıklamalarıyla bu atmosferin bozulduğu ve Hacıosmanoğlu’nun buna tepki gösterdiği aktarıldı. Bu gelişmenin ardından söz konusu paylaşımın yapılması talimatının verildiği iddia edildi.

Galatasaray cephesinde ise bu paylaşımın, daha önce de benzer örneklerde olduğu gibi, federasyonun sarı-kırmızılı kulübe bakış açısını net biçimde ortaya koyduğu yönünde değerlendirildiği belirtildi.