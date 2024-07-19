TFF’nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: AKP’ye net mesaj

TFF seçimlerinde sandıktan sürpriz çıktı. Oyların 134’ünü alan İbrahim Hacıosmanoğlu yeni TFF başkanı oldu. İktidarın alenen desteklediği Büyükekşi’nin seçimi kaybetmesi kulüplerin iktidara tepkisi olarak yorumlandı.

Oktay EVSEN

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda başkanlık seçimi dün yapıldı. Oyların 134’ünü alan İbrahim Hacıosmanoğlu yeni TFF Başkanı oldu. Mehmet Büyükekşi ise 129 oy aldı. 18 oy geçersiz sayıldı.

Yönetimi boyunca birçok skandala imza atan ve futbol dünyasının büyük tepkisini çeken Büyükekşi’nin seçimi kaybetmesi büyük yankı uyandırdı. AKP’nin alenen desteklediği Büyükekşi’nin mağlup ayrıldığı seçim futbol bileşenlerin iktidara tepkisi olarak yorumlandı.

SONUCU NELER ETKİLEDİ?

Mehmet Büyükekşi’nin en büyük rakibi olarak görülen Servet Yardımcı’nın aralarında AKP’ye yakın kişilerce adaylıktan el çektirilmesi sonucu verilen tepki sandığa da yansıdı.

Büyükekşi’nin listesinde iktidara yakın isimlerin yer alması, İbrahim Hacıosmanoğlu’nun listesinde ise yer altı dünyasına yakın isimler olması dikkat çekti.

‘KARDEŞLİĞİ YAYACAĞIZ’

Hacıosmanoğlu seçim sonrası yaptığı açıklamada, ‘‘İlk önce kardeşliği yayacağız. Oldu bittiye getirmeyeceğiz. Biz federasyonuz kurallara uyacaksanız demeyeceğiz. Futbolun sorunlarını futbolun aileleri ile birlikte çözeceğiz. Yükümüz ağır, sorumluluğu çok ama ilkelerimiz belli. Adil ve adaletli bir şekilde futbolu yöneteceğiz. Tüm futbol ailesi ile birlikte uzlaşı içeresinde sorunları çözezeğiz. Biz Mecnun başkanla yola çıkarken formalarımızı çıkardık. Futbol son dönemde kaosa uğradı. Elimde iki tane ufak kağıt vardı halimde, kalbimden konuştum. İnsanlar beni o yüzden seviyor" diye konuştu.

Mehmet Büyükekşi ise ‘‘Bizden bu kadar, herkes hakkını helal etsin’’ dedi.

Hacıosmanoğlu’nun listesinde yer alan isimler şu şekilde: Mecnun Otyakmaz, Bayram Saral, Zehra Neşe Kavak, Lale Cender, Fuat Gökdaş, Cengiz Gökay, Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Hasan Surözü, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, Bilal Aslan. TFF Başkanı seçilmesinin ardından Trabzonspor bir tebrik mesajı yayımladı.

Kulüp, "Türkiye Futbol Federasyonu’nun Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda Başkanlığa seçilen eski başkanlarımızdan Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu tebrik ediyor, yönetim kuruluyla birlikte kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. Hacıosmanoğlu, daha önce 2012 yılında Türkiye Futbol Federasyonu başkan adayı olmuş ve seçilememişti.

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KOÇ VE BÜYÜKEKŞİ ARASINDA GERİLİM

Genel Kurul’da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Mehmet Büyükekşi arasında gerginlik yaşandı. Kürsüde konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, mevcut başkan ve başkan adayı Mehmet Büyükekşi hakkında sert eleştirilerde bulundu. Ali Koç’un konuşması sırasında söylediği sözlere sinirlenen Büyükekşi, tepki gösterdi. Başkan Ali Koç, "Sayın Büyükekşi, seçildiğiniz takdirde bu şekilde seçilmeniz vicdanınızı hiç rahatsız etmiyor mu? Onurlu, haysiyetli, şerefli olan kimse bu şekilde aday olmaz. Bu ısrarın sebebini anlamakta zorlanıyorum" dediği sırada Mehmet Büyükekşi itiraz etti. Divan Başkanı Mehmet Baykan’ın devreye girmesiyle gerginlik yatıştırıldı ve Ali Koç "Son cümlemi geri alıyorum" dedikten sonra konuşmasına devam etti.

ARAT’TAN SERVET YARDIMCI TEPKİSİ

Genel Kurul’da basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Servet Yardımcı’nın adaylıktan çekilme sürecine dikkat çekti. Arat, Bu çok üzücü bir durumdur. Keşke herkes adaylığı onaylandıktan sonra seçime devam etseydi. Bu daha doğru olurdu. Ancak demokrasiye inancımız da tamdır. Şimdi asıl konu şeffaflık, kurulların şeffaflığı. Hiç kimse birilerinin adamı olmamalı. Burada seçildikten sonra herkes üzerinden bulunduğu kulübün yeleğini çıkartmak zorundadır. Aksi takdirde güven kaybı olur’’ ifadelerini kullandı.