TFF’ye ağır suçlama: "Bahisçi bürokratları neden koruyorsunuz?"

Türkiye’nin günlerdir konuştuğu bahis skandalı her geçen gün yeni bir tartışmayı beraberinde getirirken gazeteci Cemal Ersen, federasyonun perde arkasını açığa çıkaran çarpıcı iddialar ortaya attı. Ersen, TFF’nin kritik bilgileri kamuoyundan sakladığını belirterek bir dizi soruyu masaya koydu.

Milliyet’teki köşesinde 'gizlenen gerçekler'e ışık tuttuğunu belirten Ersen’in yazısında dikkat çekici konulara değindi. Ersen ilk olarak TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun başlattığı “temiz eller operasyonunun” eksik yürütüldüğünü savundu:

“Bahis hesabı bulunduğu için istifa ettirilen 40’tan fazla TFF temsilcisinin isimlerini neden açıklamıyorsunuz? Hakemleri ifşa ediyorsunuz ama temsilcileri koruyorsunuz. Çünkü çoğu devlet kurumlarında üst düzey bürokrat… Sicilleri bozulmasın diye saklıyorsunuz. Peki bu mu adaletiniz?”

“HAKEMİ ASKIYA, TEMSİLCİYİ KORUMAYA DEVAM MI?”

Ersen, süreç tamamlanmadan kamuoyu önünde “infaz edilen” hakemlerin ve ailelerinin mağdur edildiğini vurguladı: “Yargılama bitmeden hakemleri toplum önünde bitirdiniz. Eğer bahis oynamak suçsa, hakemle kupon yapan temsilci arasında ne fark var? Madem temizliğe inanıyorsunuz, o zaman herkesi eşit şekilde uyarmalıydınız.”

Gazeteci, PFDK’nın cezalarındaki çelişkiye de dikkat çekti: “Bahisten sevk edilen futbolcular neredeyse alt sınırdan 45 gün ceza aldı ve geri dönecekler. Ama aynı durumda olan hakem bir daha sahaya adım atamayacak. Çünkü arkalarında siyasi abileri ya da güçlü lobileri yok.”

“TFF BU ENKAZIN ALTINDA KALIR”

Ersen, sürecin adil bir şekilde yönetilmemesi durumunda federasyonun büyük bir krizle karşı karşıya kalacağını savundu: “Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklendi. Liyakat olmazsa bu soruşturma başka boyuta taşınır. TFF bu yükün altından kalkamaz.”

Ersen, Hacıosmanoğlu’na yönelttiği soruları şöyle sıraladı:

"TFF personeli veya yönetim kurulu içinde bahis hesabı olan var mı?

Milli takımda forma giyen bir yabancı oyuncunun, yaşadığı ülkede bahis ile ilişkilendirildiği iddialarını araştırdınız mı?

Aman dikkat, kaş yapayım derken göz çıkarmayın”