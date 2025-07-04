TGC 2025 Sedat Simavi Ödülleri'ne başvurular başladı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) Kurucu Başkanı Sedat Simavi adına 49 yıldır verilen ödüllere başvurular başladı. TGC Sedat Simavi Ödülleri için başvurular 30 Eylül 2025 Salı günü saat 17.00’de sona erecek.



TGC Sedat Simavi Ödülleri’nde Gazetecilik, Radyo, Televizyon, Karikatür, Edebiyat, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Spor olmak üzere dokuz dalda ödül veriliyor.

Ödül dallarının sayısı ve Seçici Kurul üyeleri, her yıl Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından belirleniyor.



Ödüllerle ilgili ilanlar gazetelere veriliyor. Ödül Sekreterliği tarafından 3500'den fazla öğretim kurumu ve kuruluşa elektronik posta ile mektup gönderilip ödüller için adayları varsa bildirmeleri isteniyor. Sedat Simavi Ödülleri’ne aday olabilmek için çeşitli şartlar aranıyor.

BAŞVURU KOŞULLARI

Adaylar, bir dalda ve bir eserle başvurabiliyor. Kolektif çalışmalar, ödül yönetmeliğindeki ilgili maddeye uyulmak koşuluyla aday olabiliyor.



Gazetecilik, Radyo-Televizyon ve Karikatür dallarında aday kişinin ve eserinin Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ndeki maddelere aykırı olmaması dikkate alınıyor.



Ödüllere başvuran çalışmaların yapay zeka kullanıp kullanılmadığına dair bir de beyan da bulunması gerekiyor.



Klasik ders kitapları, lisans, lisansüstü ve doktora tezleri ile bunlara dayalı makaleler, daha önce ulusal yarışma ve ödüllendirmelere katılmış eserler ödül alırsa aday olamıyor.



Fen ve Sağlık Bilimleri dallarında eserin son beş yıl içinde (1 Ekim 2020-30 Eylül 2025), diğer dallarda ise, son bir yıl içinde (1 Ekim 2024-30 Eylül 2025) yayınlanmış ve gerçekleştirilmiş olması gerekiyor.

Fen ve Sağlık Bilimleri dallarında yabancı dille yayınlanmış eserlerle de başvurulabiliyor. Bu durumda eserle beraber çalışmayı tam olarak anlatmak kaydıyla en az iki, en fazla beş sayfalık Türkçe özetinin verilmesi gerekiyor.

ŞAHSEN DE BAŞVURULABİLİR

Ödüller için başvurular 30 Eylül tarihine kadar kabul ediliyor. Kuruluşlar ve öğretim kurumları tarafından gösterilen adaylar, adaylık için şahsen başvuranlar ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nce oluşturulan Ön Araştırma Kurullarınca belirlenen adaylarla birlikte Seçici Kurul değerlendirmesine sunuluyor.

Ekim ayının ilk günlerinde ödül adaylarına ait çalışmalar ve belgeler Seçici Kurul üyelerine gönderiliyor. Seçici Kurullar toplanarak 15 Kasım’a kadar kazananları belirleyip Ödül Sekreterliği'ne bildiriyorlar.

ÖDÜLLER ARALIK AYINDA TÖRENLE DAĞITILACAK

Ödüller her yıl Aralık ayında törenle dağıtılıyor. Ödül kazananların isimleri medya yolu ile açıklanıyor. Ödül kazananlara, Sedat Simavi'nin küçük bir heykeli ve Ödül Belgesi, övgüye değer görülenlere, plaket ve övgü belgesi veriliyor. 1977 yılından bu yana verilen ödüllerle ilgili ayrıntılı başvuru koşullarına www.tgc.org.tr internet sitesinin ödüller başlığı altındaki Sedat Simavi Ödülleri sayfasının Yönetmelik bölümünden ulaşılabiliyor. Merak edilen sorular için de Sedat Simavi Ödülleri Sekreterliği’nin sedatsimaviodulleri@tgc.org.tr elektronik posta adresi üzerinden ya da 0212 513 84 58 numaralı telefonunu arayarak da bilgi alınabiliyor.

SEDAT SİMAVİ KİMDİR? (1896-1953)

Öncü çalışmaları ile adını yayın tarihine yazdıran Sedat Simavi, 1896 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Hamdi Simavi Bey, annesi Sultan Abdülhamit sadrazamlarından Saffet Paşa’nın torunu Aliye Hanım’dı. Sedat Simavi, babasının görevli olduğu Samsun'da ilk Fransızca derslerini aldı. Kadıköy Saint-Joseph Fransız Okulu'nda başladığı öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı (1912). Okul sıralarında ilk karikatürleri yayınlanmaya başlandı.1.Dünya Savaşı patlak verince Hadımköy'deki birliğine katıldı. 1916'da Şeker Bayramı'nın birinci günü Hande adındaki haftalık dergiyle yayın hayatına atıldı. 1917'de Müdafaa-i Milliye Cemiyeti adına ilk defa konulu bir film çevirdi. Pençe, Casus ve Alemdar Vakası filmleri böyle doğdu. İstanbul’un çeşitli semtlerinde başarı ile oynadı. Diken ve İnci dergilerini de bu arada yayımlamıştı. Sedat Simavi, günlük gazete idealine 21 Temmuz 1920'de Dersaadet ile kavuştu. Gazete, Sevr Antlaşması’nın yarattığı karamsarlığa karşı yapıcı bir ruh aşılıyordu. Onu Payitaht, Güleryüz izledi. 15 Mart 1933'te yayın hayatına atılan haftalık Yedigün ile 18 yıl en çok satan dergiyi çıkarma başarısına sahip oldu. Gazetecilerin dayanışmalarını ve bağımsızlıklarını sağlamak amacıyla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin kurulmasında öncü oldu. Cemiyetin 1 numaralı Şeref Rozetini taşıdı ve ilk başkanı seçildi. Sedat Simavi 1 Mayıs 1948'de Türkiye'nin en büyük tirajlı gazetesi Hürriyet’i yayımlamaya başladı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı iken üniversitede Gazetecilik Kürsüsü’nün kurulması için de ilk yazılı başvuruyu yaptı. Sedat Simavi'nin mücadeleli hayatı 11 Aralık 1953'te son buldu.

2025 SEDAT SİMAVİ ÖDÜLLERİ SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ:

GAZETECİLİK

Bertan Ağanoğlu-Gazeteci

Pınar Aktaş-Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü

Mustafa Bakacak-Posta Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Mete Belovacıklı-Ekonomi Gazetesi Yazarı

Sedat Ergin-Gazeteci, Yazar

Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu-İletişim Akademisyeni

Sibel Güneş-TGC Genel Sekreteri- sagliktagundem.com Genel Yayın Yönetmeni

Miyase İlknur-Cumhuriyet Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi, Yazar

Fatih Polat-Evrensel Gazetesi Yazarı

Çiğdem Toker-T24 İnternet Gazetesi Yazarı

İbrahim Varlı-Birgün Gazetesi Yayın Koordinatörü

RADYO VE TELEVİZYON:

Prof. Dr. Sevda Alankuş-Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

Gülgün Feyman-Televizyon Programcısı

Göksel Göksu-Medyascope Haber Müdürü

Prof. Dr. Nazife Güngör-Üsküdar Üniversitesi Rektörü

Zeynel Lüle-Tele 1 TV Programcısı

Kürşad Oğuz-Halk TV Programlar Koordinatörü

Tülay Öçten-NOW TV Ankara Temsilcisi

KARİKATÜR:

İ. Bülent Çelik-Gazete Pencere Çizeri

Hicabi Demirci- Çizer

Nuray Karagöz-TGC Genel Sekreter Yardımcısı

Sefer Selvi-Evrensel Gazetesi Çizeri

Emre Ulaş-Çizer

EDEBİYAT:

Filiz Aygündüz-Milliyet Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Yazar

Doğan Hızlan-Yazar, Eleştirmen

Zeynep Oral-PEN Yazarlar Derneği Başkanı

Adnan Özyalçıner-Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı

Faruk Şüyün-Ekonomi Gazetesi Kültür-Sanat Editörü

İhsan Yılmaz-Hürriyet Gazetesi Kültür-Sanat Müdürü

İhsan Yılmaz-TGC Başkan Yardımcısı

SOSYAL BİLİMLER:

Prof. Dr. Mehmet Öznur Alkan-İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasi Tarih Ana

Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Yeşim Arat-Boğaziçi Üniversitesi – Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Sibel İnceoğlu-Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Emre Kongar-Sosyolog

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi-Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi Müdürü

Prof. Dr. Bertil Emrah Oder-Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı ve UNESCO Kürsüsü Başkanı

Prof. Dr. Murat Somer-Özyeğin Üniversitesi Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Doğan Şentürk-NOW Haber Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. İlter Turan-İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

FEN BİLİMLERİ:

Prof. Dr. İdil Arslan Alaton-İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Şafak Altunkaynak-İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Viktorya Aviyente-Boğaziçi Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Zafer Gedik-Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Türkan Haliloğlu-Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İlhan İkeda-Boğaziçi Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Önder Pekcan-Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

SAĞLIK BİLİMLERİ:

Prof. Dr. Selim Badur-İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Gökhan Demir-Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Önder Ergönül-Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Gül-İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Özgür Kasapçopur-İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Selçuk Peker-Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Berrak Çağlayan Yeğen-Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

SPOR:

Gürcan Bilgiç-Sabah Gazetesi Spor Yazarı

Bağış Erten-Eurosport Türkiye Genel Yayın Yönetmeni

Şenes Erzik-UEFA-FIFA Onursal Üyesi-Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı

Attila Gökçe-Milliyet Gazetesi Spor Yazarı

Melih Gümüşbıçak-T24 İnternet Gazetesi Spor Yazarı

Uğur Vardan-Hürriyet Gazetesi Yazarı

Esat Yılmaer-Dünya Spor Yazarları Birliği (AIPS) 1.Başkan Yardımcısı