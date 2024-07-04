TGC Basın Özgürlüğü Ödülü yazarımız Timur Soykan'a verildi

TGC'nin 'Basın Özgürlüğü Ödülü' bu yıl kişi dalında BirGün yazarı Timur Soykan’a verildi. Soykan'a verilen ödülün gerekçesi, "Halkın haber alma gerçekleri öğrenme hakkı adına yaşadığı her türlü baskıya rağmen, iktidarın karartma uyguladığı hukuk, insan hakları alanlarındaki ihlaller ve yolsuzluklarla ilgili kamu yararını önceleyen araştırma haberlerini ısrarla sürdürmesi" ifadeleriyle anlatıldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) basın özgürlüğünün önemini vurgulamak amacıyla 1989 yılından bu yana verdiği Basın Özgürlüğü Ödülleri’ne değer görülenler belli oldu. Basın Özgürlüğü Ödülü bu yıl kişi dalında BirGün yazarı Timur Soykan’a verildi. Kurum dalında Deprem Bölgesindeki Gazeteciler ödüllendirildi.

TGC 2024 Basın Özgürlüğü Ödülleri Seçici Kurulu, 2 Temmuz 2024 Salı günü saat 14.30'da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde toplandı. Seçici Kurul’da bu yıl; Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Adnan Özyalçıner, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Doğan Şentürk, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, İstanbul Barosu’ndan avukat Nazan Moroğlu, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr.Osman Küçükosmanoğlu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, T24 Yazarı Tuğrul Eryılmaz, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar, iletişim akademisyeni Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu yer aldı. Seçici Kurul Başkanlığına Adnan Özyalçıner, yazmanlığa Sibel Güneş seçildi.

Seçici Kurul’un yaptığı toplantı sonunda kararlar ve gerekçeleri açıklandı:

KİŞİ DALINDA ÖDÜL TİMUR SOYKAN'A VERİLDİ

KİŞİ DALI: “Halkın haber alma gerçekleri öğrenme hakkı adına yaşadığı her türlü baskıya rağmen, iktidarın karartma uyguladığı hukuk, insan hakları alanlarındaki ihlaller ve yolsuzluklarla ilgili kamu yararını önceleyen araştırma haberlerini ısrarla sürdürmesi” nedeniyle gazeteci Timur Soykan ödüle değer görüldü.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ GAZETECİLERE ÖDÜL

KURUM DALI: “6 Şubat Deprem Felaketinde ailelerini, yakınlarını, çalışma arkadaşlarını, evlerini ve iş yerlerini kaybeden gazeteciler, yaşadıkları yerlerdeki sorunları gündeme taşıdıkları için uğradıkları ağır baskılara rağmen, olağanüstü fedakârlıkla, çok zor şartlarda görev yapmaya devam ettikleri için” Kurum dalında ödüle değer görüldü. Deprem Bölgesindeki Gazeteciler adına ödül, meslek örgütleri ile TGC il temsilcilerine verilecek.

TGC Basın Özgürlüğü Ödülleri her yıl Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü olan 24 Temmuz’da sahiplerini buluyor.