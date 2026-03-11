TGC'den BirGün'e 3 ödül

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) 1959 yılından bu yana gerçekleştirdiği Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ni kazananlar açıklandı.

Bu yıl 48 ödül ve övgü ile 2 özel ödül verildi.

BirGün Haber Müdürü Mustafa Kömüş, “1278 bölümde profesör yok” başlıklı haberiyle övgüye değer bulundu.

Gazetemizin sayfa tasarımcısı Kardelen Tatar Sinecan ise 8 Mart 2025 tarihinde yayınlanan “birinci sayfa” tasarımıyla övgüye değer bulundu.

Halis Dokgöz de 2 Mart 2025 tarihinde BirGün'deki Metafor köşesinde yayınlanan “Trump her yerde” karikatürüyle ödüle değer görüldü.

TGC'nin Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ni kazananlar kazananlar şöyle:

Siyasal Haber Ödülü

Özgür Cebe 30 Ocak 2025 tarihinde Sözcü Gazetesi’nde yayınlanan “Eşi benzeri görülmemiş skandal” başlıklı haberiyle ödüle değer görüldü.

Siyasal Haber Övgü

Seçici Kurul, Aytunç Ürkmez’i 11 Temmuz 2025 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanan “Laik hukuka sığındılar” başlıklı haberiyle övgüye değer buldu.

Ekonomi Haberi Ödülü

Betül Alakent 22 Kasım 2025 tarihinde Sabah Gazetesi’nde yayınlanan “2 Milyarlık ölüm pazarı” başlıklı haberiyle Ekonomi dalında ödüle değer görüldü.

Toplum Haberi Ödülü

İlke Çıtır 17 Aralık 2025 tarihinde Nefes Gazetesi’nde yayınlanan “Geçim sıkıntısı vatandaşı sokağa düşürdü” başlıklı haberiyle ödüle değer görüldü.

Toplum Haberi Övgü

Seçici Kurul, Eylem Nazlıer’i 5 Ağustos 2025 tarihinde Evrensel Gazetesi’nde yayınlanan “Hapiste kalamaz raporu vardı, hücrede öldü” başlık haberiyle övgüye değer buldu.

Çevre Haberi Ödülü

İsmail Şahin 4-5-6-7-8 Ağustos 2025 tarihlerinde Milliyet Gazetesi’nde yayınlanan “Türkiye’nin su ayak izi” başlıklı haberleriyle ödüle değer görüldü.

Çevre Haberi Övgü

Seçici Kurul, Ahmet Faruk Sarıkoç ve İsmail Coşkun’u 23 Ekim 2025 tarihinde İhlas Haber Ajansı’nda yayınlanan “Milyarlık projede tarihi ağaca fore kazıklı koruma” başlıklı haberiyle övgüye değer buldu.

Eğitim Haberi Ödülü

Can Uğur 25 Haziran 2025 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanan “Paylaşım skandalı!” başlıklı haberiyle ödüle değer görüldü.

Eğitim Haberi Övgü

Seçici Kurul, Mustafa Kömüş’ü 4 Ağustos 2025 tarihinde BirGün Gazetesi’nde yayınlanan “1278 bölümde profesör yok” başlıklı haberiyle övgüye değer buldu.

Sağlık Haberi Ödülü

Gülşen Büyükçekiç 31 Aralık 2025 tarihinde Kayseri Anadolu Haber’de yayınlanan “Bir baba! Bir mücadele! Bin umut! Eczaneden markete” haberiyle ödüle değer görüldü.

Sağlık Haberi Övgü

Seçici Kurul, Ufuk Sepetçi’yi 10 Ağustos 2025 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanan “Sürücü kurslarında ehliyet için ‘muayenesiz sağlık raporu’ alındığı iddiası, 750 TL’ye sağlıklısın” başlıklı haberiyle övgüye değer buldu.

Kültür-Sanat Ödülü

İhsan Yılmaz 1 Ocak 2025 tarihinde Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanan “Sait Faik’e dokunmayın” başlıklı haberiyle ödüle değer görüldü.

Köşe Yazısı Övgü

Seçici Kurul, Mert Ali Başarır’ı 4-6-7 Ekim 2025 tarihlerinde Ege Saati Gazetesi’nde yayınlanan “S400’ler Müzeye 1-2-3 Meşrutiyet” başlıklı köşe yazısıyla övgüye değer buldu.

Araştırma Ödülü

Mine Şenocaklı 12 Aralık 2025 tarihinde Oksijen Gazetesi’nde “Emeklilerin evi artık ucuz otel odaları!” başlıklı araştırmasıyla ödüle değer görüldü.

Araştırma Övgü

Seçici Kurul, Çiğdem Yılmaz’ı 6 Eylül 2025 tarihinde Milliyet Gazetesi’nde “4 taksitle tetikçi!” araştırmasıyla övgüye değer buldu.

Sayfa Düzeni

a) Birinci Sayfa Düzeni Ödülü

İbrahim Ersoy Diyar Milliyet Gazetesi’nin 19 Mart 2025 tarihinde yayınlanan “birinci sayfa” tasarımıyla ödüle değer görüldü.

Birinci Sayfa Düzeni Övgü

Seçici Kurul, Kardelen Tatar Sinecan’ı BirGün Gazetesi’nin 8 Mart 2025 tarihinde yayınlanan “birinci sayfa” tasarımıyla övgüye değer buldu.

b) İç Sayfa Düzeni Ödülü

Tülay Doğan Milliyet Gazetesi’nin 22 Ocak 2025 tarihinde yayınlanan “8-9’uncu sayfalarıyla” ödüle değer görüldü.

İç Sayfa Düzeni Övgü

Seçici Kurul, Nurcan Kelpetin Er’i Sabah Gazetesi’nin 17 Eylül 2025 tarihinde yayınlanan “10’uncu sayfasıyla” övgüye değer buldu.

Karikatür Ödülü

Halis Dokgöz 2 Mart 2025 tarihinde BirGün Gazetesi’nde Metafor köşesinde yayınlanan “Trump her yerde” karikatürüyle ödüle değer görüldü.

Fotoğraf Ödülü

Uğur Can 23 Mart 2025 tarihinde Abaca Press’te yayınlanan fotoğrafıyla ödüle değer görüldü.

Kadın Haberi Övgü

Seçici Kurul, Cengiz Anıl Bölükbaş’ı 24 Aralık 2025 tarihinde T24’te yayımlanan “Yargıtay, yüzde 70 zekâ geriliği bulunan kıza zincirleme istismarı bu gerekçeyle cezasız bıraktı: 5 yıl sonra evlendiğine göre cinsel özgürlüğü ve rızası var” başlıklı haberi ile övgüye değer buldu.

TV Haberi Ödülü

Ali Leylak 16 Kasım 2025’te www.dha.com.tr’de yayınlanan "Şanlıurfa’da hava kompresörüyle işkence iddiası: 15 yaşındaki çırak ağır yaralandı” başlıklı haberiyle ödüle değer görüldü.

TV Haberi Övgü

Seçici Kurul, Ayşe Rabia Sarıoğlu’nu 5 Mayıs 2025 tarihinde Ekol TV’de yayınlanan “Muhamed Vezir Nourtani” başlıklı haberiyle övgüye değer buldu.

TV Haberi Araştırma Ödülü

Umut Taştan, 14 Ekim 2025 tarihinde Halk TV’de “Hakan Tosun neden öldürüldü?” başlıklı araştırmasıyla ödüle değer görüldü.

TV Haberi Araştırma Övgü

Seçici Kurul, Yılmaz Emre İzkübarlas ve Mustafa Soybaş’ı 8-9-10-11-21 Aralık 2025 tarihlerinde NOW TV’de “Sınır ötesi market turu” başlıklı araştırmasıyla övgüye değer buldu.

TV Haber Program Ödülü

Zülfikar Ali Aydın 22 Nisan 2025 tarihinde Habertürk TV’de yayınlanan “İhmal cinayetleri” haber programıyla ödüle değer görüldü.

TV Haber Programı Övgü:

Seçici Kurul, İpek Özbey’i 11 Aralık 2025 tarihinde Sözcü TV’de yayınlanan “Günün Dosyası: Dilek Kaya İmamoğlu” programıyla övgüye değer buldu.

TV Belgeseli Ödülü

Vakkas Aksu 10 Eylül 2025 tarihinde TAY TV’de yayınlanan “Mikrofondaki nefes Yüksel Saymaz” başlıklı belgeseliyle ödüle değer görüldü.

TV Belgeseli Övgü

Seçici Kurul, Dilek İlhan’ı 30 Aralık 2025 tarihinde Line TV’de “Tarihin görünmez düşmanları” başlıklı belgeseliyle övgüye değer buldu.

TV Kültür Sanat Övgü

Seçici Kurul, Murat Özer’i 15 Haziran 2025 tarihinde TRT’de yayınlanan “Türkistan’dan Rumeli’ye” programıyla övgüye değer buldu.

TV Kamera Çalışması Ödülü

Nejat Kırbulut ile Ömer Musa 28 Ağustos 2025 tarihinde Habertürk TV’de yayınlanan “Habertürk alevlerin sardığı Bursa’da” başlıklı çalışmasını ödüle değer görüldü.

Radyo Programı Ödülü

Ahmet Ümit, Buket Kubilay, Aziz Acar, Nuri Gökaşan ve Cengiz Saral Mart-Ekim 2025 tarihlerinde NTV’de yayınlanan “Yırtıcı Kuşlar Zamanı” başlıklı programla ödüle değer görüldü.

İnternet Haberi Ödülü

Asuman Aranca 30 Temmuz 2025 tarihinde www.t24.com.tr’de yayınlanan “Dolandırıcılıkta seviye atladı: 6 Şubat depremlerini fırsat bilen dolandırıcılar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı mesken tutmuş!” başlıklı haberiyle ödüle değer görüldü.

İnternet Haberi Övgü

Seçici Kurul, Can Öztürk’ü 4.5.7.10 Mart-26 Aralık 2025 tarihlerinde www.t24.com.tr’de yayınlanan “Dönüştürme seansında taciz ve istismar iddiası; çocuklar suçladı, Prof. Dr. Ahmet Akın reddetti: Bu çocuklar raydan çıkmış!” başlıklı haberleriyle övgüye değer buldu.

İnternet Röportajı Ödülü

Emre Şimşek 29 Ekim 2025 tarihinde https://www.youtube.com/@T24’te yayınlanan “Hakan Tosun İstanbul'un orta yerinde nasıl öldürüldü?” başlıklı haberiyle ödüle değer görüldü.

İnternet Röportajı Övgü

Seçici Kurul, Semra Güzel Korver’i 1 Nisan 2025 tarihinde www.cinedergi.com’da yayınlanan “Vay be etkisi” başlıklı haberiyle övgüye değer buldu.

İnternet Özgün Köşe Yazısı Ödülü

Cengiz Erdinç 21 Aralık 2025 tarihinde www.kısadalga.net’te yayınlanan “Bak o zaman resmime” başlıklı haberi ile ödüle değer görüldü.

İnternet Özgün Köşe Yazısı Övgü

Seçici Kurul, Reha Erus’u 20 Ağustos 2025 tarihinde www.cnnturk.com’da yayınlanan “55 yıllık meslektaşım ve dünürüm Garbis Özatay’ı kaybettim” başlıklı haberiyle övgüye değer buldu.

Dijital Platform Haberi Ödülü

Yeter Ada Şeko 23 Temmuz 2025 tarihinde www.aa.com.tr’de yayınlanan “Zirai dondan etkilenen çiftçilerin iklim yası” çalışmasıyla ödüle değer görüldü.

Dijital Platform Haberi Övgü

Seçici Kurul, Özden Demir’i 4 Nisan 2025 tarihinde https://www.youtube.com/@plus90’da yayınlanan “Gezi'den Saraçhane eylemlerine: Protestoların farkları neler?” başlıklı haberi ile övgüye değer buldu.

NEZİH DEMİRKENT ÖZEL ÖDÜLÜ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 10 Mart 2026 tarihinde yaptığı toplantıda; Nezih Demirkent Özel Ödülü’nün e Para Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Demir’e verilmesine karar verdi.