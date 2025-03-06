TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu, "Medyada Kadın Yoksulluğu" toplantısı düzenleyecek

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Kadın Gazeteciler Komisyonu, 7 Mart 2025 Cuma günü saat 14.00’te “Medyada Kadın Yoksulluğu” başlıklı bir toplantı düzenliyor.

İstanbul'da TGC Burhan Felek Konferans Salonu’nda gerçekleşecek etkinlikte, gazetecilik sektöründe kadınların yaşadığı ekonomik zorluklar ve medya alanındaki eşitsizlikler masaya yatırılacak.

Toplantının konuşmacıları arasında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, T24 yazarı Çiğdem Toker, Medyascope Haber Müdürü Göksel Göksu ve TGS Kadın Gazeteciler Komisyonu Sekretarya Üyesi Gülfem Karataş yer alıyor. Etkinliğin moderatörlüğünü ise TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Başkanı Ayşegül Aydoğan Atakan üstlenecek.

Kadın gazetecilerin karşılaştığı ekonomik engellerin ve yoksulluk koşullarının ele alınacağı toplantıda, sektörde toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların hak mücadelesi de tartışılacak.

Etkinlik, medya çalışanları ve ilgili tüm kesimlerin katılımına açık olacak.