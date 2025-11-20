TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu toplantı düzenliyor

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kadın Gazeteciler Komisyonu 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde “Medyada Cinsel Şiddet ile Cinsel Tacizin Önlenmesi ve İşverene Düşen Sorumluluklar” başlıklı toplantı düzenliyor.

24 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 13.00’te TGC Burhan Felek Konferans Salonu'nda yapılacak toplantı TGC Başkan Yardımcısı İhsan Yılmaz’ın açılış konuşmasıyla başlayacak.

İki oturumdan oluşan toplantının birinci oturumunun moderatörlüğünü TGC Yönetim Kurulu Üyesi ve TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Koordinatörü Göksel Göksu üstlenecek. Birinci oturumda; Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı ve UNESCO Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Bertil Emrah Oder, BİANET İnternet Sitesi Editörü Evrim Kepenek, Eşitlik İçin Kadın Platformu Üyesi Selin Nakıpoğlu konuşacak.

İkinci oturumun moderatörlüğünü TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Başkanı Ayşegül Aydoğan Atakan yapacak. İkinci oturumun konuşmacıları Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Pınar Aktaş, Birgün Gazetesi Muhabiri Sarya Toprak, TGC Yönetim Kurulu Üyesi ve TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Koordinatörü Göksel Göksu olacak.



Toplantıda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin hazırladığı Medyada Cinsel Tacizi Önleyici Politika Belgesi de açıklanacak.

