TGC ödülleri sahiplerini buldu: Basın Özgürlüğü Ödülü, yazarımız Timur Soykan'a

Her yıl Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü olan 24 Temmuz’da sahibini bulan Basın Özgürlüğü Ödülü, bu yıl kişi dalında yazarımız Timur Soykan'a verildi. Ödülünü TGC Başkanı Munyar'dan alan Soykan, "Bu ödülü, bu uğurda mücadele eden gazeteci arkadaşlarım adına kabul ediyorum. Ne olursa olsun yazmaya anlatmaya haberlerimizi halka ulaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) basın özgürlüğünün önemini vurgulamak amacıyla 1989 yılından bu yana verdiği Basın Özgürlüğü Ödülleri sahiplerini buldu.

Basın Özgürlüğü Ödülü’ne bu yıl kişi dalında BirGün yazarı Timur Soykan değer görüldü. Ödülünü TGC Başkanı Vahap Munyar’dan alan Soykan, "Bu ödüle layık görülmek benim için büyük bir onur" dedi.

Belgeli haberleri üzerinden sürekli şikayetler üzerine ifade verdiklerini anımsatan Soykan, "Yargı o kadar kontrolden çıkmış ki belgesi olan haberleri dava etmekten geri durmuyorlar. İşin özü Türkiye'de halka gerçekleri ulaştırmak çok zor. O yüzden bu ödülü, bu uğurda mücadele eden gazeteci arkadaşlarım adına kabul ediyorum. Ne olursa olsun yazmaya anlatmaya haberlerimizi halka ulaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Soykan'a verilen ödülün gerekçesi, "Halkın haber alma gerçekleri öğrenme hakkı adına yaşadığı her türlü baskıya rağmen, iktidarın karartma uyguladığı hukuk, insan hakları alanlarındaki ihlaller ve yolsuzluklarla ilgili kamu yararını önceleyen araştırma haberlerini ısrarla sürdürmesi" ifadeleriyle anlatılmıştı.

"HABERİN SUÇ OLMADIĞINI ANLATMAYA ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Törende konuşan TGC Başkanı Munyar da "Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak haberin suç olmadığını anlatmaya çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Munyar, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Yaşadığımız topraklarda gazeteciliğin geçirdiği zor zamanlar hiç bitmiyor. Bu yıl da 24 Temmuz Basın Özgürlüğü Günü’nü ağır sorunlarla karşılıyoruz. Basın özgürlüğü, çağdaş demokrasilerin olmazsa olmazıdır. Kamuoyunun gerçekleri öğrenme, doğru haber alma hakkı olarak belirlenen basın özgürlüğünün önündeki engeller bu ülkede yaşayan her yurttaşı olumsuz etkiliyor. Sansür, oto sansür, haberlere erişimin engellenmesi, yayın durdurma, ağır para cezaları, resmi ilan kesintileri, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki önemli engeller olmaya devam ediyor. Basın emekçilerine yönelik psikolojik ve fiziksel şiddet, hedef gösterme eylemleri maalesef her gün biraz daha artıyor. Basın Özgürlüğü Anayasamız gereğince resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini kapsıyor. Bu yüzden ülkedeki tüm partilerin, kamu ve özel kurumların basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygı göstermesi büyük önem taşıyor. Günümüz koşullarında basın sektöründe çığ gibi büyüyen işsizliğin var olduğu, halkın habere ulaşma yollarının her gün biraz daha daraldığı, kamuoyunun haber alma özgürlüğüne ket vurulduğu bir ortamda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak haberin suç olmadığını anlatmaya çalışmayı sürdüreceğiz. Bu yıl 36’ıncısını düzenlediğimiz Basın Özgürlüğü Ödülleri törenimizde ödül alacak olan tüm meslektaşlarımızı gazetecilik adına verdikleri zorlu mücadele için kutluyorum. Seçici kurul üyelerimize teşekkür ediyorum. Deprem Bölgesindeki meslektaşlarımızın ailelerini, arkadaşlarını, evlerini, iş yerlerini kaybetmelerine, uğradıkları tüm baskılara rağmen gazetecilik mesleğini sürdürmeye devam etmelerinin olağanüstü bir fedakârlık olduğunu biliyoruz."

Ödüllerin kurum dalındaki sahipleri ise deprem bölgesindeki gazeteciler oldu. Gazeteciler adına ödül, meslek örgütleri ile TGC il temsilcilerine verildi.