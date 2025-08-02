TGC: RTÜK tek sesli toplum, tek tip haber peşindedir

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) TELE1 kanalına verdiği beş günlük yayın durdurma cezasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, RTÜK’ün tarafsızlığını yitirdiği ve siyasi iktidarın etkisi altında hareket ederek medya özgürlüğünü kısıtladığı vurgulandı.

TGC, kamuoyunda tartışılması gereken önemli hak ihlallerini haberleştiren televizyon kanallarına yönelik yayın durdurma ve para cezalarının artırıldığına dikkat çekti.

RTÜK’ün TELE1’e, “toplumu kin ve düşmanlığa tahrik” gerekçesiyle verdiği 5 günlük ekran karartma ve yüzde 5 idari para cezasının ardından, aynı suçtan bir kez daha ceza verilmesi halinde kanalın lisansının iptal edilebileceği hatırlatılan açıklamada, "RTÜK, iktidarı eleştiren, halkın haber alma hakkını savunan kitle iletişim araçlarının sesini ekonomik yollarla kısmaya çalışıyor. Tek sesli toplum ve tek tip haber yaratma peşindedir" denildi.

TGC ayrıca, 6112 sayılı Kanun’un 34. maddesine göre özerk ve tarafsız olması gereken RTÜK’ün bu özelliğini yitirdiğini belirterek, kurumu Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi kararları ile demokratik toplum gereklerine uygun hareket etmeye çağırdı.