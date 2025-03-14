TGC: Sözcü Gazetesi’nin 26 muhabir ve yazarının suç duyurusuyla yıldırılmaya çalışılmaları kabul edilemez

Cengiz Holding’in sahibi Mehmet Cengiz, Sözcü gazetesinin 26 yazar ve muhabiri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kendisi ve şirketi hakkında yazılan 174 haberden şikayetçi olan Cengiz, yazar ve muhabirlerin "kişilerin huzur ve sükûnunu bozma (TCK 123)”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik (TCK 216)”, “yanıltıcı bilgiyi yayma (TCK 217/A)”, “kanunlara uymamaya tahrik(TCK 217)” ile “hakaret ve iftira (TCK 125)" suçlarından cezalandırılmalarını istedi. Gazetecilerden bazıları ifadeye çağrıldı.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE AYKIRIDIR"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu görüşler yer aldı:

“Basın özgürlüğüne yönelik var olan sınırlamalara her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak Cengiz Holding’in patronu Mehmet Cengiz yaptıkları haber ve yazdıkları yazılar nedeniyle Sözcü Gazetesi muhabiri ve yazarı 26 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bu girişimin adil bir yargılama düzeninde karşılık bulmayacağına inanıyoruz.

Zira; Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne göre gazeteci, önce halka ve gerçeğe karşı sorumludur. Gazeteci; halkın bilgi edinme hakkı uyarınca, haber alma, yorum yapma ve eleştirme özgürlüğünü kullanırken kendi açısından sonuçları ne olursa olsun, gerçekleri çarpıtmadan aktarmak zorundadır.



Haberin verilmesinde kamu yararı varsa, güncelse, görünür gerçeğe de uygunsa ve meslek ilkelerini dikkate alarak kaleme alınmışsa o haber sonuçları ne olursa olsun hukuka uygun kabul edilir.

Gazeteciler Anayasa’dan ve Basın Kanunu’ndan aldıkları hakla görevlerini yerine getirirken cezalandırılamazlar.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 26.maddesi ‘Hakkını kullanan kimseye ceza verilmez’ hükmünü taşımaktadır. Bu nedenle benzer her türlü girişim başarısızlıkla sonuçlanmaya mahkumdur.

Tam tersi bir süreç işlemesi gerekirken gazetecilerin tazminat davaları ve hapis cezası tehditleriyle yıldırılmaya çalışılması kabul edilemez, karşılık bulmamalıdır.

Gazetecilik suç değildir. Demokratik bir ülke olabilmemiz için haberin serbest dolaşımı şarttır. Gazetecilerin suç duyuruları, davalar ve hapis cezasıyla baskı altına alınmaya çalışılması basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne aykırıdır.”