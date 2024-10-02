TGC’den Abdi İpekçi’nin adının kaldırılmasına tepki

Haber Merkezi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkılarak yerine yapılan Basketbol Gelişim Merkezi'ne Abdi İpekçi'nin adının verilmemesini kınadı. TGC, İpekçi'nin sadece gazeteciliği nedeniyle hedef alındığını ve bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada, Abdi İpekçi'nin adının yeni merkezde yeniden kullanılmasını talep etti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkılarak yerine yapılan Basketbol Gelişim Merkezi'ne adının tekrar verilmemesini kınadı. Açıklamada, "Abdi İpekçi sadece çok iyi gazetecilik yaptığı için hedef seçilerek öldürülmüştür. Bu ülke, Abdi İpekçi'yi öldüren karanlık elleri ortaya çıkaramadığı gibi bir de ismini spor salonundan kaldırmanın ayıbıyla baş başa kalmıştır. Bu yanlıştan dönülmelidir" denildi.