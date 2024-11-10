TGC’den gazeteci Furkan Karabay’ın tutuklanmasına tepki

Tutuklanan ve yerine kayyum atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’le ilgili soruşturma sürecine dair sosyal medya paylaşımları sonrası gözaltına alınan 10Haber muhabiri Furkan Karabay tutuklandı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, tutuklamaya tepki gösterdi.

TGC'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne göre gazeteci; tüm bilgi kaynaklarına serbestçe ulaşma ve kamu yaşamını belirleyen, halkı ilgilendiren tüm olayları izleme, araştırma hakkına sahiptir. Ne yazık ki, suçluların yargılanmasında yaşanan sorunlar Türkiye gündemini sarsarken sadece haber yaptıkları için gazeteciler gözaltı ve tutuklamayla baskı altına alınmaya çalışılıyor. Son olarak 10Haber muhabiri Furkan Karabay, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in tutuklanması, kayyum atanmasıyla ilgili haberleri ve tweetleri nedeniyle tutuklandı. Meslektaşımızın tutuklanmasını protesto ediyoruz. En kısa sürede serbest bırakılmasını istiyoruz. Haberi halkla paylaştığı için gazetecinin suçlanması, dava açılması, tutuklanması hukuka aykırıdır. Gazeteci tutuklayarak yurttaşın gerçeği bilme hakkını engellemekten vazgeçin. Gazetecilik suç değildir. Evrensel gazetecilik ilkeleriyle yurttaşlarımıza gerçeğin ulaşmasını sağlayan ve baskı altına alınmaya çalışılan tüm meslektaşlarımızla dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.”