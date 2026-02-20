TGC’den gözaltına alınan gazeteci Uludağ için serbest bırakma çağrısı

DW Türkçe'nin Ankara muhabiri Alican Uludağ sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Uludağ'ın “Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret” ve “Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçlamalarıyla Ankara'da gözaltına alındığı belirtildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu (TGC) gazeteci Uludağ’ın gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

''DEMOKRATİK BİR TOPLUM İÇİN ÖZGÜR BASIN ŞARTTIR''

TGC tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü, demokratik bir toplumun vazgeçilmez temelidir. Bu özgürlük yalnızca gazetecilerin değil, bu ülkede yaşayan herkesin doğru, tarafsız ve eksiksiz bilgiye ulaşma hakkının güvencesidir. Basın özgürlüğünün zayıflatıldığı bir ortamda toplumun gerçekleri öğrenmesi mümkün değildir.

Ülkemizde ise gazetecilerin sürekli gözaltı ve soruşturma tehdidiyle karşı karşıya bırakılması, yalnızca meslektaşlarımızı değil, halkın haber alma hakkını hedef alan bir baskı ve sindirme politikasıdır. Son olarak gazeteci Alican Uludağ Cumhurbaşkanına hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma iddialarıyla Ankara’daki evinde gözaltına alınmıştır. Meslektaşımızın çağrılması halinde ifade vermeye gidebileceği açıktır.

Gazetecilerin haberleri, yazıları ve eleştirel görüşleri nedeniyle özgürlüklerinden mahrum bırakılması kabul edilemez. Meslektaşımızın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyor, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne yönelik tüm baskılara karşı olduğumuzu bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz. Demokratik bir toplum için özgür basın şarttır. #Gazeteciliksuçdeğildir.”