TGRT Ankara Temsilcisi: Türk müteahhitleri Gazze’yi yeniden ayağa kaldırabilir

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, İsrail'in saldırılarıyla yerle bir olan ve resmi rakamlara göre 67 bin 211 insanın hayatını kaybettiği Gazze'nin yeniden inşaası için, "Türk müteahhitleri Gazze’yi yeniden ayağa kaldırabilir" dedi.

TGRT canlı yayınında konuşan Fatih Atık, Türkiye’nin Gazze'nin inşası sürecinde 'önemli bir rol' üstlenebileceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin inşaat sektöründe ne kadar iyi olduğunu herkes biliyor. Türk müteahhitleri dünyada 2. sırada. Yani inşaat ve bu müteahhitlik işlerinde çok iyi bir pozisyonda. Birçok ülkede farklı farklı binalara ve havalimanlarına, demiryollarına vesaire imza atıyorlar. Altyapı taahhüt işlerinde çok iyi Türkiye. Yani Suriye'den sonra Gazze'de de Türk müteahhitlerini görür müyüz? Bence görürüz."

Hatay'da deprem sonrası 450 bin bina yapan müteahhitleri hatırlatan Atik, "Zaten ister istemez, gideceğiz. Çünkü çevre ülkelerde bu kadar büyük işler yapabilecek ölçekte firma yok. Türk inşaat sektörü hem Gazze'de hem Suriye'de mutlaka faaliyet gösterecektir" ifadesini kullandı.