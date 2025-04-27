TGRT'de olumsuz 'KJ'ye patron eşi sansürü: "Olumsuz yazan istifa etsin"

TGRT Haber'in whatsapp yazışmalarını sosyal medya hesabından paylaşan Metin Cihan haber kanallarının içine bulunduğu sansür ve baskıyı gözler önüne serdi.

Haber kanalının sahibinin eşi Aslıhan Ören'in yapılan habere yazılan KJ'ye (Karakter Jeneratörü- haber yayınlandığı sırada ekranın altında görülecek yazıdır) verdiği tepkiye yazışmalar üzerinden işaret eden Cihan şu satırları paylaştı:

"Haber kanalından ne beklersiniz? Gerçeği duyurmasını değil mi?

Örneğin, çocuk işçi sayısı artıyor, TGRT haber yapıyor. Buraya kadar normal.

Ama patron(un eşi) hemen köpürüyor. habercileri azarlıyor. Kural koymuş: Olumsuz şeyler yazılmayacakmış.

Bu işler böyle yürüyor."

Cihan'ın paylaşımına göre, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahid Ören’in eşi ve Medya Grubu Başkanı Aslıhan Yeltekin Ören'in 'olumsuz' haberlere müdahale ettiği ve çalışanlara, "Başka patron mu var bilmediğim?" diye sordu.

İşte o watsapp yazışmaları: