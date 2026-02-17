TGRT'den CHP Kurultayı için 'mutlak butlan' iddiası: "Kılıçdaroğlu geri gelecek"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38. Olağan Kurultayı'na karşı açılan davaya dair birtakım iddialarda bulundu. Atik, istinaf mahkemesinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetim listesini talep ettiğini öne sürdü.

Mahkemenin bayram sonrasında "mutlak butlan" kararı vereceğini ileri süren Atik, bu süreçle birlikte CHP'ye bir çağrı heyeti atanabileceğini ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevine geri döneceğini iddia etti.

NE OLMUŞTU?

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı’nda Özgür Özel’in genel başkan seçilmesinin ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın delegeler tarafından kurultay süreçlerinde "usul hataları" yapıldığı iddiasıyla altı farklı dava açılmıştı. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın da aralarında bulunduğu davacılar, kurultaydaki delege işlemlerinin ve tüzük değişikliklerinin "mutlak butlan" niteliğinde olduğunu ileri sürmüştü.

Yargı sürecinde Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, 24 Ekim’de "aktif husumet yokluğu" ve "davanın konusuz kalması" gerekçeleriyle davanın reddine karar vermişti. Ancak TGRT Haber’de yer alan iddiaya göre mahkeme heyetinin hem davacı Lütfü Savaş’tan hem de davalı CHP’den delege listelerini yeniden talep ettiği; Savaş’ın avukatlarının Kılıçdaroğlu dönemi listesini, CHP yönetiminin ise güncel listeyi sunduğu öne sürüldü. CHP Genel Merkezi kaynakları ise mahkemeden böyle bir talep gelmediğini belirterek iddiaları yalanladı.

Kurultaya ilişkin ceza davası ise Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.