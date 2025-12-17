TGRT Haber, Cem Küçük'ün Furkan Torlak'la ilgili sözlerinin yer aldığı paylaşımı sildi

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Sabah gazetesinin Mehmet Akif Ersoy ile ilgili haberinden Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörlüğü görevinden istifa eden Furkan Torlak ile ilgili iddialarda bulundu.

Cem Küçük, TGRT Haber'deki programda uyuşturucu operasyonu ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, Furkan Torlak ile ilgili de konuştu.

Küçük, değerlendirmesinde, "Ben daha önce bu Furkan hakkında defalarca Külliye'de benim hakkımda, başkaları hakkında yaygara yaptığını birinci elden biliyorum. Bunu 3-4 kişiden de doğrulattım. Numan Bey'lerin ekibiyle gelmiş buraya. Bir ara Turizm Bakanlığı'na gitmiş, tutmamışlar. Fahrettin Altun giderayak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin başına atamış" dedi.

"2-3 kişinin verdiği ifadelerde Furkan'ın da adı geçiyor" diyen Küçük, "Özel hayatını beni ilgilendirmiyor ama uyuşturucu testinden Furkan'ın da geçmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"Ankara'da oturduğun ev 40 milyon lira. Bindiğin araba 10 milyon lira" diyen Küçük, şunlar söyledi: "Menekşe İnşaat üzerinden neler çevirdiğini biliyoruz. Bizde belgeleriyle de mevcut. Arsaları kapattığın vb. biliniyor. Bakanlar hakkında bile, işte 'şunların hakkında istihbarat raporu hazırladı' deyip bir havuz yapıyor, 'böyle istedi Cumhurbaşkanı' diyerek o kişiler hakkında olumsuz raporlar hazırlayıp bunları sağa sola dağıtıyorlar. Bakanları da korkutmaya çalışıyorlar."

TGRT HABER PAYLAŞIMI SİLDİ

TGRT Haber'in sosyal medya hesabında Cem Küçük'ün sözleri paylaşıldı.

Paylaşımda, Cem Küçük'ün "Furkan Torlak'ın da neler yaptığını biliyoruz. Furkan Torlak'ın yasaklı madde testinden geçmesi lazım" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu paylaşımın bir süre sonra silindiği görüldü.