TGRT kimin? TGRT neden Özgür Özel'in boykot listesinde?

TGRT, yani Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu, 22 Nisan 1993 tarihinde yayın hayatına başlayan özel televizyon kanallarından biridir.

Kanal, kuruluşundan itibaren İhlas Yayın Holding bünyesinde faaliyet göstermiştir.

Kurucu isim ise iş insanı Enver Ören'dir.

2006 yılında TGRT'nin yayın haklarının bir kısmı, dünya çapında medya yatırımlarıyla bilinen Rupert Murdoch’un sahibi olduğu News Corporation tarafından satın alınmıştır.

Ancak bu ortaklık kısa sürdü; kanalın kontrolü 2007 yılında yeniden Türk sermayesine geçti.

Bugün TGRT markası, çeşitli alanlardaki medya faaliyetleriyle Ahmet Mücahid Ören liderliğinde İhlas Holding bünyesinde yoluna devam etmektedir.

TGRT'NİN KARDEŞ KANALLARI NELERDİR?

TGRT bünyesindeki kanallar ise TGRT Haber, TGRT Pazarlama, TGRT Belgesel ve TGRT EU'dur.

TGRT NEDEN BOYKOT EDİLİYOR?

TGRT, 19 Mart ve sonrası Ekrem İmamoğlu için sokağa çıkan milyonlarca insanı haber yapmadığı ve iktidara olan yakınlığı gerekçe gösterilerek Özgür Özel'in açıkladığı boykot listesine alındı.