TGS: Adli kontrol gazetecilere baskı aracı haline geldi

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Sekreteri Banu Tuna, TGS hukuk biriminden avukat Elif Ergin ile birlikte, Şişli’deki TGS Akademi’de gazeteciler hakkında Eylül 2024 – Eylül 2025 döneminde verilen adli kontrol kararları ile ilgili verileri açıkladı.

bianet.org'da yer alan habere göre, TGS Genel Sekreteri Banu Tuna, “Artık adli kontrol bir cezalandırma ve caydırma yöntemine dönüştü. Muhabir masa başından haber yapmaz; seyahat edemeyen gazeteci olmaz. Bu kararlarla gazetecilere açıkça ‘artık işini yapamazsın’ deniyor” dedi.

''BASIN KANUNU’NUN GÜVENCELERİ AÇIKÇA İHLAL EDİLİYOR''

Eylül 2024 - Eylül 2025 dönemini kapsayan rapora göre:

109 gazeteci gözaltına alındı,

36’sı tutuklandı,

4 gazeteciye ev hapsi,

67 gazeteciye adli kontrol tedbiri uygulandı.

Bu tedbirler arasında en yaygın olanlar, haftalık imza yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağı.

Tuna, uygulamaların basın özgürlüğünü fiilen ortadan kaldırdığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Gazeteciler, karakollara imza vermek zorunda bırakılıyor, evlerinden çıkamıyor. Bu tedbirler çalışma özgürlüğünü yok ediyor. Adli kontrol, artık bir basın kontrol aracına dönüştü.”

TGS avukatı Elif Ergin ise, son bir yılda gözaltına alınan her 10 gazeteciden sadece üçünün herhangi bir tedbir kararı olmadan serbest bırakıldığını belirtti ve “Anayasanın ve Basın Kanunu’nun güvenceleri açıkça ihlal ediliyor” dedi.