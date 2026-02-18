The Athletic muhabiri Galatasaray-Juventus maçını değerlendirdi

Galatasaray ile Juventus arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında verilen 2 dakikalık uzatma süresi, maçın ardından Avrupa futbol kamuoyunda tartışma yarattı.

Mücadelenin ikinci yarısında yaşanan çok sayıda duraklamaya rağmen uzatmanın sınırlı tutulması, eleştirilerin odağına yerleşti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım toplam 9 oyuncu değişikliği yaptı. Bu bölümde 4 gol atılırken, 1 kırmızı kart çıktı ve maçın son dakikalarında sakatlıklar nedeniyle oyun sık sık durdu.

Tüm bu gelişmelere rağmen maçın hakemi Danny Makkelie tarafından yalnızca 2 dakika uzatma verilmesi soru işaretleri yarattı.

"4-5 DAKİKA KAYBOLDU"

Konuya ilişkin değerlendirme yapan The Athletic muhabiri Colin Millar, uzatma süresinin maçın doğasıyla örtüşmediğini belirtti. Millar şu ifadeleri kullandı:

“Galatasaray ile Juventus arasındaki maçın ikinci yarısında 4 gol, 1 kırmızı kart ve 8 oyuncu değişikliği oldu. Buna rağmen hakemler sadece 2 dakika uzatma verdi. Bu iki ayaklı bir eşleşme ve kritik 4-5 dakikalık bir oyun süresi adeta kayboldu.”

"BÜYÜK BİR TUTARSIZLIK"

Millar, uzatma süresi uygulamalarındaki genel tutarsızlığa da dikkat çekti. Deneyimli gazeteci şunları söyledi:

“Kuralları uygulama konusunda bu kadar takıntılı bir spor için, uzatma süresindeki bu tutarsızlık gerçekten çılgınca. Çoğu zaman kararların, birkaç gol geride olan takımlara acınarak verildiğini hissediyorum.

Bu anlaşılabilir olabilir ama maçların yönetilme şekliyle tamamen tutarsız. İki maçlık bir eleme turunda bu çok saçma”