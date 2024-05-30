"The Bear"ın 3'üncü sezonundan ilk fragman geldi

Emmy ödüllü FX dizisi The Bear'ın 27 Haziran'da seyirciyle bulaşacak olan 3'üncü sezonundan ilk resmi fragman yayınlandı.

FX Networks, Christopher Storer tarafından yaratılan "The Bear"ın üçüncü sezonunun ilk fragmanını yayınladı.

Dizinin Emmy ödüllü başrol oyuncusu Jeremy Allen White, geçtiğimiz haftalarda dizinin resmi prömiyer tarihini Instagram'da duyurmuş ve tanıtım videosunu paylaşmıştı. Oyuncu yeni sezonun 27 Haziran'da yayınlanacağını açıklamıştı.

Jeremy Allen White'ın yanı sıra Sydney rolünde Ayo Edebiri, Kuzen Richie rolünde Ebon Moss-Bachrach, Marcus rolünde Lionel Boyce, Tina rolünde Liza Colón-Zayas, Natalie rolünde Abby Elliott, Neil Fak rolünde Matty Matheson'ın geri döneceği yeni sezon, Richie ve Sydney'nin kontrolü ele geçirdiği "The Bear"ın stresli açılış gecesinden hemen sonra devam edecek.

Ayrıca, Disney Plus'ta yayınlanan dizideki performansıyla Emmy, Altın Küre ve SAG ödüllerini kazanan oyuncu Ayo Edebiri'nin yönetmenlik yapacağı açıklandı ve diziye kendi bakış açısını getireceği ifade edildi.