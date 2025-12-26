The Cure'un gitaristi ve klavyecisi Perry Bamonte hayatını kaybetti

Ünlü İngiliz rokc grubunun gitaristi ve klavyecisi Perry Bamonte 65 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü müzisyenin ölüm haberini The Cure grubu internet sitelerinden açıkladı.

Yapılan açıklamada, grubun gitarist ve klavyecisi Bamonte'nin hastalık sebebiyle hayatını yitirdiği duyuruldu.

Uzun yıllar gitarist ve klavyecisi olduğu müzik grubu The Cure'den yapılan açıklamada, "Sessiz, yoğun, sezgisel, sabit ve son derece yaratıcı olan 'Teddy', The Cure hikayesinin sıcak yürekli ve hayati bir parçasıydı" denildi.