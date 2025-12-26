Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

The Cure'un gitaristi ve klavyecisi Perry Bamonte hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü The Cure grubunun gitaristi ve klavyecisi Perry Bamonte 65 yaşında hayatını kaybetti.

Kültür Sanat
  • 26.12.2025 23:55
  • Giriş: 26.12.2025 23:55
  • Güncelleme: 27.12.2025 00:00
Kaynak: Haber Merkezi
The Cure'un gitaristi ve klavyecisi Perry Bamonte hayatını kaybetti
Fotoğraf: Wikimedia Commons

Ünlü İngiliz rokc grubunun gitaristi ve klavyecisi Perry Bamonte 65 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü müzisyenin ölüm haberini The Cure grubu internet sitelerinden açıkladı.

Yapılan açıklamada, grubun gitarist ve klavyecisi Bamonte'nin hastalık sebebiyle hayatını yitirdiği duyuruldu.

Uzun yıllar gitarist ve klavyecisi olduğu müzik grubu The Cure'den yapılan açıklamada, "Sessiz, yoğun, sezgisel, sabit ve son derece yaratıcı olan 'Teddy', The Cure hikayesinin sıcak yürekli ve hayati bir parçasıydı" denildi.

BirGün'e Abone Ol