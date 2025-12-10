The Game Awards 2025 ne zaman? The Game Awards 2025 adayları ve izleme bilgileri

Oyun dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan The Game Awards 2025, bu yıl da milyonlarca oyuncunun gözünü ekranlara çevirecek. Aday listesinin açıklanmasıyla birlikte hem yılın en iyi oyunları hem de büyük ödülleri kimin alacağı merak konusu oldu. Peki, The Game Awards 2025 ne zaman, saat kaçta yapılacak? Adaylar kimler? Tören nereden izlenir? İşte tüm detaylar…

THE GAME AWARDS 2025 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

The Game Awards'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre etkinlik, 11 Aralık’ı 12 Aralık’a bağlayan gece saat 03:30 - 07:30 arasında gerçekleşecek. Bu yıl da dünya genelinde milyonlarca izleyici canlı yayına bağlanarak oyun dünyasının en iyilerini takip edebilecek.

THE GAME AWARDS 2025 ADAYLARI AÇIKLANDI

Tören tarihinin netleşmesiyle birlikte bu yılın adayları da duyuruldu. Yılın en prestijli ödülleri arasında yer alan “Yılın Oyunu (Game of the Year)” kategorisi için yarışacak yapımlar büyük heyecan yarattı.

Yılın Oyunu Adayları (Game of the Year)

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Donkey Kong Bananza

Hades 2

Hollow Knight: Silksong

Kingdom Come: Deliverence 2

Bu yapımlar, hem teknik başarıları hem de oyuncu deneyimi açısından yılın en çok konuşulan projeleri arasında yer alıyor.

THE GAME AWARDS 2025 NEREDEN İZLENİR?

The Game Awards tarafından yapılan açıklamaya göre tören, bu yıl ilk kez Prime Video üzerinden canlı yayınlanacak. Prime Video’nun hizmet verdiği tüm bölgelerde, Prime üyeleri ek bir ücret ödemeden töreni izleyebilecek.

Daha önce YouTube ve Twitch gibi platformlardan takip edilen etkinlik, bu yıl Prime Video’nun da katılmasıyla daha geniş bir erişime sahip olacak.

THE GAME AWARDS KATEGORİLERİ NELERİ KAPSIYOR?

Her yıl olduğu gibi 2025 töreninde de oyun sektörünün farklı alanlarında ödüller dağıtılacak. İşte öne çıkan bazı kategoriler:

Kategori Açıklama Yılın Oyunu En iyi genel oyun deneyimi sunan yapım En İyi Sanat Yönetmenliği Sanatsal tasarım, atmosfer ve yaratıcı estetik En İyi Mobil Oyun Mobil platformlarda yılın öne çıkan yapımı En İyi Oyun Yönetimi Yaratıcı vizyon ve profesyonel geliştirici yönetimi

The Game Awards 2025 ne zaman?

Etkinlik 11 Aralık’ı 12 Aralık’a bağlayan gece 03:30 - 07:30 saatleri arasında gerçekleşecek.

The Game Awards 2025 nereden izlenir?

Tören, Prime Video üzerinden Prime üyelerine ücretsiz olarak canlı yayınlanacak.

The Game Awards 2025 adayları kimler?

Yılın Oyunu adayları arasında Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2, Donkey Kong Bananza, Hades 2, Hollow Knight: Silksong ve Kingdom Come: Deliverence 2 bulunuyor.

The Game Awards sadece Prime Video’da mı yayınlanacak?

Prime Video ilk kez resmi yayıncı olurken, tören her yıl olduğu gibi diğer dijital platformlarda da farklı kanallarca takip edilebilecek.

The Game Awards oyun dünyasında neden önemli?

Yılın en başarılı oyunlarını ödüllendirerek sektöre yön veren etkinliklerden biri olduğu için dünya çapında büyük önem taşıyor.