'The Godfather’ filmi canlı orkestrayla Harbiye’deydi

Sinema tarihinin kült yapımlarını canlı müzikle buluşturan 'CineConcerts' serisi Francis Ford Coppola’nın Oscar ödüllü başyapıtı The Godfather ile devam etti.

Etkinlik dünya sinema tarihine damgasını vuran unutulmaz sahneleriyle ve canlı orkestra performansıyla İstanbul’daki Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sanatseverleri ağırladı.

“The Godfather Live” adıyla sahnelenen bu özel etkinlikte, Nino Rota’nın Oscar’a aday gösterilen müzikleri 65 kişilik canlı senfonik orkestra tarafından icra edildi.

Sicilyalı bir ailenin iktidara yükselişi ve çöküşünü konu alan, Marlon Brando, Al Pacino, Diane Keaton ve James Caan’ın unutulmaz performanslarıyla hafızalara kazınan film, Harbiye’nin büyüleyici atmosferinde bambaşka bir boyut kazandı.