The Guardian, İsrail'in yerle bir ettiği Gazze'yi havadan görüntüledi: "Yok edilen şehrin kalıntıları"

İngiltere'nin önde gelen basın kuruluşlarından The Guardian, son 2 yılda İsrail ordusu tarafından neredeyse tamamen yok edilen Gazze şeridini havadan görüntüledi.

The Guardian gazetesi haber için dün, yardım malzemesi taşıyan Ürdün askeri uçağına binme izni aldı.

Gazze'de geçen hafta gıda ve tıbbi malzeme kıtlığı nedeniyle açlıktan ölümlerin sayısının artması nedeniyle Gazze üzerinde koordineli insani yardım malzemesi atma operasyonları yeniden başlamıştı.

The Guardian'ın katıldığı uçuş, 2 yıldır devam eden İsrail katliamlarının yarattığı yıkımı net şekilde ortaya koydu.

Yaklaşık 1.5 saat süren uçuşta kaydedilen görüntülere göre mahalleler tamamen yerle bir olmuş durumda. Uçuşun yüksekliğindeki mesafeden Gazze halkını görmek ise münkün değil.

Video boyunca Gazze'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru, en büyük mülteci kamplarının bulunduğu Han Yunus ve sahil kısmının 7 Ekim'den önceki ve sonraki hali de karışılaştırmalı olarak sunuluyor.

YOK EDİLEN ŞEHRİN KALINTILARI

The Guardian, görüntüleri "Havadan bakıldığında Gazze, yüzyıllar süren karanlığın ardından gün ışığına çıkan eski bir medeniyetin kalıntıları gibi görünüyor. Beton şekiller ve parçalanmış duvarların oluşturduğu bir mozaik, kraterlerle, molozlarla ve hiçbir yere çıkmayan yollarla dolu mahalleler. Yok edilen şehrin kalıntıları" ifadeleriyle paylaştı.

Dünyanın gözü önünde soykırıma devam eden İsrail, 2 senede neredeyse tamamen yok ettiği şehirde yaşayan en az 60 bin kişiyi de katletti.