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The Last Of Us dizisinin 2. sezonundan ilk fragman

The Last of Us dizisinin ikinci sezon görüntüler yayınlandı.

Kültür Sanat
  • 05.08.2024 13:54
  • Giriş: 05.08.2024 13:54
  • Güncelleme: 05.08.2024 14:02
Kaynak: Kültür Sanat Servisi
The Last Of Us dizisinin 2. sezonundan ilk fragman

HBO, The Last Of Us dizisinin 2. sezonundan ilk fragmanı yayınladı.

HBO tarafından yayınlanan görüntülerde Pedro Pascal ve Bella Ramsey’in Joel ve Ellie rollerini yeniden canlandırdıkları görülüyor.

Oyun serisine bağlı kalmaya çalışan dizi, ikinci sezonuyla da The Last of Us Part II’nin hikaye ve karakterlerini uyarlamaya devam edecek.

İkinci sezonunun çıkış tarihi hakkında henüz açıklama yapılmayan The Last Of Us'ın 2025 yılında yayınlanması bekleniyor.

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