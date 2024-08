The Last Of Us dizisinin 2. sezonundan ilk fragman

The Last of Us dizisinin ikinci sezon görüntüler yayınlandı.

HBO, The Last Of Us dizisinin 2. sezonundan ilk fragmanı yayınladı.

HBO tarafından yayınlanan görüntülerde Pedro Pascal ve Bella Ramsey’in Joel ve Ellie rollerini yeniden canlandırdıkları görülüyor.

Oyun serisine bağlı kalmaya çalışan dizi, ikinci sezonuyla da The Last of Us Part II’nin hikaye ve karakterlerini uyarlamaya devam edecek.

I saved her.



A sneak peek of Season 2 of the @HBO Original Series #TheLastOfUs, coming in 2025 to Max. pic.twitter.com/PQljcvlOsx — Max (@StreamOnMax) August 5, 2024

İkinci sezonunun çıkış tarihi hakkında henüz açıklama yapılmayan The Last Of Us'ın 2025 yılında yayınlanması bekleniyor.