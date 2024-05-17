"The Last of Us"ın yeni sezonundan ilk fotoğraflar

"The Last of Us"ın ikinci sezonundan ilk fotoğraflar yayınlandı. Yeni sezon 2025'te izleyiciyle buluşacak.

HBO'nun video oyunu uyarlaması "The Last of Us"ın ikinci sezonundan ilk resmi fotoğraflar yayınlandı. Görsellerde ana karakterler Joel (Pedro Pascal) ve Ellie (Bella Ramsey) yer alıyor.

Yeni sezonun prodüksiyonu ocak ayının sonundan bu yana Kanada'da devam ediyor. Çekimleri Ağustos ayına kadar devam edecek olan 2. sezon, 2025 ilkbaharı civarında yayınlanacak.

Yeni sezonda Pedro Pascal ve Bella Ramsey'e, Tommy Miller rolünde Gabriel Luna, Maria rolünde Rutina Wesley, Abby rolünde Kaitlyn Dever, Jesse rolünde Young Manzino, Dina rolünde Isabela Merced ve açıklanmayan bir rolde Catherine O'Hara eşlik ediyor. Yeni sezonun “The Last of Us Part II” video oyununun ilk yarısını temel alması bekleniyor.