'The Mother Road Sergisi' 9 Mayıs'ta açılıyor

BMW Motorrad, Mehmet Turgut’un küratörlüğünde, fotoğraf sanatçısı Rızacan Kumaş’ın objektifinden The Mother Road Sergisi’ni açtı.

Rızacan Kumaş’ın BMW R 18 B ile yaptığı ABD'nin sembolik rotası Route 66 yolculuğunun fotoğraflarından oluşan sergi, 9 Mayıs – 7 Haziran 2024 tarihleri arasında Contemporary Istanbul Vakfı’nın Fişekhane’deki sanat merkezi Cocoon’da ziyaret edilebiliyor.

Borusan Otomotiv BMW Motorrad’ın destekçisi olduğu The Mother Road Sergisi, fotoğraf sanatçısı Rızacan Kumaş'ın BMW R 18 B motosikletiyle Route 66’da bir ay süren yolculuğundan kareleri motosiklet tutkunları ve sanatseverlere sunuyor.

Mehmet Turgut’un küratörlüğünü üstlendiği sergi, Rızacan Kumaş’ın gözünden Route 66'nın manzaralarını ve kültürel çeşitliliğini yansıtıyor.