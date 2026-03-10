The Neighbourhood konserleri için geri sayım başladı

Alternatif rock sahnesinin en özgün ve etkileyici gruplarından The Neighbourhood, uzun bir aradan sonra yeniden sahnede! 2022’deki dağılma kararının ardından sessizliğe bürünen grup, bu yıl “(((((ultraSOUND)))))” adını verdikleri yeni albümü ve dünya turnesiyle güçlü bir dönüş yapıyor. Turnenin en özel duraklarından biri ise İstanbul.

Grubun 27 Nisan 2026 tarihinde KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek konseri büyük ilgi gördü ve kısa sürede tükendi. Yoğun talep üzerine 26 Nisan 2026 için ikinci bir konser daha eklendi. Böylece The Neighbourhood, İstanbul’da iki gece üst üste sahne alacak. Konserler, Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek.

2011 yılında Newbury Park, Kaliforniya’da kurulan The Neighbourhood; vokalist Jesse Rutherford, gitaristler Jeremy Freedman ve Zach Abels, basçı Mikey Margott ve davulcu Brandon Fried’den oluşuyor. Siyah-beyaz estetiğiyle tanımlanan melankolik atmosferleri, hip-hop dokunuşları ve sinematik sound’larıyla 2010’ların en ikonik indie-pop-rock gruplarından biri olarak kabul ediliyorlar.

Grubun kült hiti “Sweater Weather”, Spotify’da 4 milyarı aşan dinlenme sayısıyla platform tarihinin en çok dinlenen şarkılarından biri olmayı sürdürüyor. Yeni albümleri “(((((ultraSOUND)))))” ile hem köklerine sadık kalan hem de yeni bir dönemin kapılarını aralayan grup, sahne enerjisi ve görsel dünyasıyla İstanbul’da unutulmaz iki geceye imza atmaya hazırlanıyor.

Türkiye’de geniş ve tutkulu bir hayran kitlesine sahip olan The Neighbourhood için geri sayım başladı. 26 ve 27 Nisan 2026’da KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek bu iki özel konser, 2026’nın en çok konuşulan müzik etkinliklerinden biri olmaya aday.