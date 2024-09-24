'The Platform 2'den ilk fragman

Yayınlandığı dönemde tartışmalara yol açan Netflix yapımı 'The Platform'un ikinci filmi 4 Ekim'de yayınlanacak.

Netflix, 'The Platform 2'nin ilk fragmanını yayınladı.

The Platform 2, 4 Ekim’de sadece Netflix’te. Afiyet olsun. pic.twitter.com/punSC1VfMP — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) September 23, 2024

Başrollerini Milena Smit ve Hovik Keuchkerian’ın paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda Natalia Tena ve Óscar Jaenada gibi isimler de yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda ise Galder Gaztelu-Urrutia oturuyor.

Filmin konusu şu şekilde aktarıldı:

"Gizemli bir lider Platform'da kendi düzenini kurarken acımasız beslenme sistemine karşı tartışmaya açık yöntemlerle verilen mücadeleye yeni bir üye katılır. Peki, yanlış tabaktan yemenin ölümle cezalandırıldığı bir yerde, hayatınızı kurtarabilmek için ne kadar ileri gidebilirsiniz?"

İspanyol yapımı filmde toplumdaki sınıf farklılıkları metaforik şekilde işlenmişti. 'The Platform', dikey şekilde konumlandırılmış, her hücrede iki mahkûmun kaldığı bir hapishanede geçiyordu. Mahkumlara günde sadece bir kez üst kattan aşağıya doğru yemek gönderiliyor, üsttekiler yemeğe ulaşmaya çalışırken aşağıdakiler de vahşileşerek açlıkla mücadele etmeye çalışıyordu.