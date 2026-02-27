The Radicant Türkiye turnesine çıkıyor: Ankara, İzmir ve İstanbul'da konser verecek

Anathema’nın kurucu üyelerinden ve vokalisti Vincent Cavanagh, solo projesi The Radicant ile müzikal yolculuğunda yeni bir sayfa açıyor. The Radicant, yalnızca bir müzik projesi değil; ses, görsel sanatlar ve teknolojiyi bir araya getiren, sinematik bir görsel-işitsel performans olarak kurgulanan çok katmanlı bir deneyim. Projenin ismi olan “Radicant”, yeni kökler oluşturarak ilerleyen canlıları tanımlayan bir kavramdan geliyor. Dolayısıyla bu yaklaşım, Cavanagh’ın sanatsal üretimine de doğrudan yansıyor.

The Radicant’ın çıkış EP’si We Ascend, Vincent Cavanagh’ın Anathema ile özdeşleşmiş atmosferik dünyasından beslenirken, müzikal olarak daha deneysel ve elektronik bir alana yöneliyor. EP’de drum’n’bass ritimlerinden sinematik elektronik dokularına uzanan geniş bir ses paleti dikkat çekiyor. Melodik psikedelik, ambient ve elektronik unsurların iç içe geçtiği bu yapı, hem Anathema dinleyicilerine tanıdık bir duygusal derinlik sunuyor hem de Cavanagh’ın yeni ifade alanlarını keşfettiğini açıkça hissettiriyor. Kayıt süreci ise Fransız prodüktör Ténèbre ile yapılan iş birliği sayesinde güçlü, berrak ve görsel çağrışımı yüksek bir prodüksiyonla tamamlandı.

Vincent Cavanagh, The Radicant ile birlikte müziği yalnızca işitsel bir anlatım olmaktan çıkarıp görsel sanatlarla doğrudan ilişki kuran bir forma taşıyor. Daha önce sergiler, enstalasyonlar ve farklı disiplinlerden sanatçılarla yürüttüğü projeler, bu yaklaşımın temelini oluşturdu. Canlı performanslarda müzik, görsel anlatı ve sahne tasarımı bir bütün olarak ele alınıyor; ortaya klasik bir konserden çok, izleyiciyi içine çeken sinematik bir deneyim çıkıyor.

Türkiye turnesi kapsamında gerçekleşecek bu özel performanslarda, The Radicant repertuvarının yanı sıra Anathema’dan seçilmiş parçalar da sahnede yer alacak. Bu bölümlerde Vincent Cavanagh’a, Anathema’nın ikonik vokallerinden Lee Douglas eşlik edecek. Lee Douglas’ın sahnedeki varlığı, Anathema mirasının bu projede yaşayan ve dönüşen bir parça olarak yer almasını sağlarken, uzun yıllardır bu müziğin duygusal dünyasına bağ kurmuş dinleyiciler için de özel bir anlam taşıyor.

The Radicant’ın ilk Türkiye turnesi, kapsamındaki konserleri 11 Nisan 2026’da Ankara Tosca Play, 12 Nisan’da IF Performance Hall Beşiktaş ve 13 Nisan’da İzmir SoldOut Performance Hall’da gerçekleşecek. Bu turne, Vincent Cavanagh’ın yeni dönem üretimini canlı ve bütüncül bir deneyim olarak izleme fırsatı sunarken, Anathema’nın zamansız ruhunu da farklı bir formda yeniden hissettirecek.